«أراضي دبي» تبرم مذكرة تفاهم مع «زاند بنك الرقمي» لاعتماده أميناً لحساب ضمان التطوير العقاري

المصدر: دبي- البيان

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أبرمت مؤسسة التنظيم العقاري التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي مذكرة تفاهم مع «زاند بنك الرقمي»، لينضمّ البنك بموجب هذه الاتفاقيّة إلى قائمة البنوك المعتمدة من قبل المؤسسة كأمين حساب لإدارة حساب ضمان التطوير العقاري وتقديم الخدمات ذات الصلة.

ويعدّ حساب الضمان العقاري الحساب المصرفي الخاص بالمشروع العقاري الذي تودع فيه المبالغ المحصلة من المشترين لوحدات مباعة على الخارطة أو من الممولين للمشروع، ويهدف حساب الضمان إلى تنظيم عمليات سير إنشاء وتشييد الوحدات المباعة على الخارطة، وبالتالي ضمان حقوق المستثمرين، وتعزيز ثقتهم في القطاع العقاري.

وأكّد المهندس مروان بن غليطة، المدير التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري في أراضي دبي، أنّ هذه الاتفاقيّة تأتي في إطار جهود الدائرة الرامية إلى تعزيز التعاون والشراكات الفعّالة مع القطاع الخاص، الأمر الذي من شأنه أن يُسهم في تنظيم قطاع العقارات في دبي وتحديداً توفير بنية تحتية رقمية رائدة وبيئة حاضنة للابتكار العقاري وفقاً لأحدث المعايير، وبالتالي تعزيز الأمان والثقة لدى المستثمرين من خلال حساب الضمان، مشيراً إلى أنّ ذلك ينسجم تماماً مع توجّهات الإمارة الهادفة إلى تمكين التحوّل الرقمي وتبني أحدث التقنيات.

وقال مايكل تشان، الرئيس التنفيذي لزاند بنك: «يفخر بنك زاند بتكليفه بهذه المسؤولية، التي تهدف إلى الحفاظ على أعلى مستوى من النزاهة في توفير وإدارة خدمات حساب ضمان التطوير العقاري. علاوة على ذلك، فإن تعاوننا مع مؤسسة التنظيم العقاري لدمج تقنية البلوك تشين والذكاء الاصطناعي يعكس التزامنا بالابتكار، وسعينا المستمر في تقديم خدمة عملاء تفوق التوقعات».

التزام

وبحسب الاتفاقيّة يلتزم أمين الحساب بفتح حساب ضمان مستقلّ لكلّ مشروع، بحيث يكون الحساب مخصصاً لأغراض إقامة مشروع التطوير العقاري، بالإضافة إلى تخصيص حسابات لكلّ وحدة من وحدات المشروع لتودع فيه المبالغ المدفوعة من المشتري لتلك الوحدات، مع التزام مؤسسة التنظيم العقاري بتزويد أمين الحساب بالبيانات التي يطلبها عن المطورين المسجلين لأغراض فتح وإدارة حساب الضمان.

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