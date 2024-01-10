«ماستركارد» تدعم قطاع المدفوعات بين الشركات

المصدر: دبي – البيان

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أعلنت «ماستركارد» عن تعاونها مع «4thWave»، المنصة الرقمية المبتكرة للتمويل والخدمات المصرفية كخدمة (BaaS)، لتبسيط التدفقات النقدية بين الشركات. وبموجب هذه الشراكة، سوف تستفيد «ماستركارد» من منصة تمويل سلسلة التوريد المختصة بإدارة المدفوعات بين الشركات من «4thWave» لخدمة عملائها من المؤسسات التجارية، وتحسين التدفقات النقدية للشركات التي تقوم بشراء وتوريد السلع والخدمات.

وتسهم هذه الشراكة في تعزيز عروض خدمات إدارة المدفوعات التجارية من «ماستركارد»، والتي تمثل حلاً مبتكراً لتبسيط المدفوعات بين الشركات عن طريق استخدام أرقام حسابات افتراضية مرنة وآمنة لسداد المدفوعات للموردين.

ويؤثر عدم كفاءة عمليات المعالجة والمدفوعات سلباً على علاقات المؤسسات بالبائعين، حيث تعاني 72% من المؤسسات من هذه المشكلة. وتصل قيمة الفرص المتاحة في سوق المدفوعات التجارية في أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا إلى 7 تريليونات دولار. وتمثل المدفوعات والمستحقات بين الشركات أكثر من 85% من هذه التدفقات، بما يتيح فرصة كبيرة لتحقيق نمو غير مسبوق.

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