مليارا درهم تصرفات العقارات بدبي في يوم

المصدر: دبي ـ البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس أكثر من 2 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 577 مبايعة بقيمة 1.79 مليار درهم، منها 69 مبايعة للأراضي بقيمة 821.19 مليون درهم و508 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 968.67 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 105 ملايين درهم في منطقة الخليج التجاري تليها مبايعة بقيمة 41.88 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة، ومبايعة بقيمة 40.38 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي. وتصدرت الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 23 مبايعة بقيمة 77.12 مليون درهم، وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 163.35 مليون درهم، والثالثة نخلة ديرة بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 292.3 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 34 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 14.5 مليون درهم في منطقة برج خليفة. وتصدرت البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 46 مبايعة بقيمة 49.74 مليون درهم، وتلتها منطقة ورسان الأولى بتسجيلها 43 مبايعة بقيمة 12.46 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 180.27 مليون درهم، منها 10 رهونات أراض بقيمة 12.12 مليون درهم و102 رهن فلل وشقق بقيمة 168.16 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 19.92 مليون درهم وآخر في منطقة نخلة جميرا بقيمة 17 مليون درهم. وأما الهبات فقد شهدت تسجيل 15 هبة بقيمة 69.33 مليون درهم كان أهمها بمنطقة أم سقيم الأولى بقيمة 22.92 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 14.75 مليون درهم.

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