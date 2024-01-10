سوق دبي لأعلى مستوى في 3 أشهر بمكاسب 4.1 مليارات

المصدر: دبي - محمد عباس

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قفز مؤشر سوق دبي المالي بـ0.69% أو ما يعادل 28.32 نقطة، أمس، مسجلاً 4117.72 نقطة، بالغاً أعلى مستوياته منذ 6 أكتوبر الماضي ومواصلاً مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي.

ونجح سوق دبي المالي في التحليق إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من 3 أشهر (13 أسبوعاً تقريباً) بمكاسب سوقية ناهزت 4.1 مليارات درهم، لتتجاوز رسملة السوق حاجز 700 مليار درهم بنهاية جلسة أمس، مدعومة بنشاط الأسهم القيادية.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 698.16 مليار درهم في نهاية جلسة أمس إلى 702.3 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وقفز سهم «بي أتش أم كابيتال» بالحد الأقصى للجلسة الثالثة على التوالي عند 2.68 درهم، ليقود ارتفاعات 28 سهماً بسوق دبي المالي.

وارتفع سهم شركة تاكسي دبي بنهاية الجلسة، بنسبة 3.23% عند 2.24 درهم، ليسجل أعلى سعر منذ الإدراج، وبسيولة جاوزت 43.4 مليون درهم.

الأكثر ارتفاعاً

وتعزز أداء سوق دبي، بارتفاع أسهم «الاستشارات المالية الدولية» 11.2%، و«شعاع كابيتال» 9.6%، و«اكتتاب القابضة» 3.8%، و«ديوا» 1.6%، و«إعمار العقارية» بأكثر من 1%، و«دبي الإسلامي» 0.52%، و«الإمارات دبي الوطني» 0.29%.

واستحوذ سهم «إعمار العقارية» على سيولة جاوزت 83.8 مليون درهم، ليغلق عند 7.95 دراهم، تلاه «تاكسي دبي» بسيولة 43.4 مليون درهم، ثم «الخليج للملاحة» جاذباً 35.4 مليون درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 31.2 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 122.6 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 91.4 مليون درهم.

سوق أبوظبي

صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، أمس، بنسبة 0.57% إلى مستوى 9767 نقطة، ليربح السوق نحو 8 مليارات درهم.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 223.8 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» جاذباً 143.4 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 111.7 مليون درهم.

وارتفع في سوق أبوظبي أسهم بنك رأس الخيمة الوطني 4.76%، وحياة للتأمين 4.6%، وأبوظبي اﻷول 4.3%، وأيبيكس للاستثمار 3%.

السيولة

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب ناهزت 12.1 مليار درهم في تداولات، مدعومة بعمليات شرائية مكثفة على الأسهم القيادية في سوقي دبي وأبوظبي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.662 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس إلى 3.674 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.972 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و702.3 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة جاوزت 1.74 مليار درهم، موزعة بواقع 1.34 مليار درهم في سوق أبوظبي، و401 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 494 مليون سهم عبر تنفيذ 22.3 ألف صفقة.

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