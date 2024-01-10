«مبادلة» تدرج سندات بالدرهم والدولار في سوق أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة مبادلة للاستثمار؛ عبر جهة إصدار الدين التابعة لها وهي «المعمورة دايفيرسيفايد جلوبال هولدنغ،» الإدراج الثانوي الناجح لسنداتها المقومة بالدولار والدرهم، بقيمة إجمالية تبلغ 4.5 مليارات دولار و750 مليون درهم على التوالي، وذلك في حفل قرع الجرس في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتضمن الإدراج في سوق أبوظبي للأوراق المالية، سندات مبادلة الخضراء التي شهدت فائضاً كبيراً في الاكتتاب، وسندات مبادلة الافتتاحية المقومة بالدرهم، وهي أول سندات من نوعها بالدرهم مدرجة من قبل شركة في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعد إدراج سندات مبادلة الخضراء الإدراج السابع لأدوات دين خضراء في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية: «يسعدنا أن نرى إدراج سندات مبادلة المقومة بالدولار والدرهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، جنباً إلى جنب مع أول طرح لسنداتهم الخضراء، الأمر الذي يشكل إضافة قيّمة وتنوعاً للسندات المدرجة لدينا».

وقال كارلوس عبيد، الرئيس المالي لشركة مبادلة للاستثمار: «ينسجم إدراج السندات الناجحة، مع الرؤية الاقتصادية الاستراتيجية للحكومة، والمتمثلة في تنويع اقتصاد أبوظبي وتعزيز جهود تكامله مع الاقتصاد العالمي كما يؤكد الإدراج الناجح للسندات، مرونة وديناميكية أسواق رأس المال المتطورة على الدوام في أبوظبي».

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