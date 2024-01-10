الإمارات تواصل قيادة الابتكار في المنطقة

المصدر: دبي ـ البيان

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توقع داميان هيتشين، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في ساكسو بنك أن تواصل الإمارات قيادة الابتكار والإصلاحات الاقتصادية، وتوفير فرص واعدة في مجال التكنولوجيا والطاقة المتجددة والتصنيع المتقدم والصناعات الأخرى غير النفطية في المنطقة، وذلك رغم من استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي، مشيراً إلى أن الموقع الاستراتيجي لمنطقة الشرق الأوسط في أسواق الطاقة وتوجهها نحو التنويع الاقتصادي يوفر سبلاً استثمارية مجزية.

جاء ذلك في إطار تقرير أصدره البنك حول توقعاته للأسواق العالمية للربع الأول 2024، والذي تضمن توصيات رئيسية للربع الأول كالتالي:

● السلع: ستشهد المعادن الثمينة طلباً متجدداً وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة وتراجع العوائد الحقيقية. ومن المتوقع أن يشهد الذهب ارتفاعاً إلى مستوى قياسي جديد مع احتمال حصول الفضة على دفعة إضافية من مؤتمر الأطراف (كوب 28) وزيادة الإنفاق على الطاقة المتجددة.

وسيواجه البلاتينيوم المزيد من العجز وظروف السوق المتشددة مع الانتعاش المحتمل في حيازات صناديق الاستثمار المتداولة مما قد يدفع إلى تقليل الفارق بين سعر البلاتينيوم وسعر الذهب بمقدار 250، مما يجعله يقترب من متوسط 5 سنوات البالغ 750 دولاراً للأونصة.

ومن المحتمل أن يتعرض النحاس لنقص في العرض في 2024 مع ارتفاع مخاطر العرض في وقت يتزايد فيه الطلب على معادن التحول الأخضر، خاصة في الصين، وإعادة التخزين من الشركات الغربية. يفضل الاستثمار في النحاس كسلعة بدلاً من الاستثمار في شركات التنقيب عن النحاس.

● الأسهم: يفضل تقليل الاستثمار في أسهم الشركات الكبيرة التي حققت مكاسب مبالغاً فيها نتيجة الضجة التي رافقت ظهور الذكاء الاصطناعي، مما أسهم في وصول مؤشر ستاندرد أند بورز إلى أعلى مستوى له في التاريخ، إلا أنه من غير المحتمل أن تحافظ على مكاسبها على المدى الطويل.

إضافة إلى ذلك، نحن نفضل مؤشرات الأسهم المتوازنة، إضافة إلى الأسهم التي تمتلك الحد الأدنى من التقلبات وعوامل الجودة. كما نصح البنك بتقليل الاستثمار في الأسهم اليابانية بسبب مخاطر ارتفاع قيمة الين الياباني. وهناك تفضيل للأسهم البريطانية والأوروبية في التقييم.

● الدخل الثابت: يتوقع أن يوفر ضعف النمو وتباطؤ التضخم بيئة مثالية لتفوق السندات على الأصول الأخرى. وتقدم السندات للمستثمرين الفرصة لتأمين واحدة من أعلى العائدات على مدى أكثر من 10 سنوات، مما يجعل من الصعب على الأوراق المالية ذات الدخل الثابت تسجيل عوائد سلبية حتى لو ارتفعت العائدات قليلاً مرة أخرى. وأشار إلى تفضيل الاستثمار في الأوراق المالية ذات الجودة العالية، متوقعاً أن يتسع انتشار سندات الشركات ذات التصنيف المنخفض بشكل معقول.

● العملات: لا يزال الدولار الأمريكي معرضاً للبيع عند ارتفاع سعره من خلال الاعتماد على مؤشرات الأداء الاقتصادي النسبي للولايات المتحدة بدلاً من المؤشرات المطلقة. يحظى الين الياباني والذهب بالفرصة الأكبر لتحقيق المكاسب في ظل تراجع الدولار القائم على العائد. قد يشهد اليورو مقابل الدولار مكاسب تصل إلى 1.12 في أوائل الربع الأول.

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