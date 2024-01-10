23 % نمو زوار مهرجان قرية المطاعم في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

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اختتم مهرجان «قرية المطاعم» برأس الخيمة فعاليات دورته الخامسة، والذي نظمته مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، واستضافه مركز منار مول على الواجهة المائية للخور، واستقطب فعاليات المهرجان أكثر من 459.77 ألف زائر بنسبة 23% نمواً في عدد الزائرين مقارنة بالدورة الماضية، وبمشاركة 47 مطعماً وعارضاً يعملون في قطاع الضيافة.

وشهدت فعاليات اليوم الختامي إقبالاً جماهيرياً لافتاً، وبحضور يوسف محمد إسماعيل النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة العليا لمؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، وعدد كبير من القيادات المجتمعية ومسؤولي الدوائر بالإمارة، وتعزيزاً للنجاح الذي حققه المهرجان، فقد شهد ختام فعالياته تكريم الجهات الراعية والداعمة له، وإدارة مركز منار مول، وفريق العمل.

وأكد يوسف إسماعيل، جهود الفرق المشاركة في إنجاح النسخة الخامسة من المهرجان، ليعكس الحدث روح التعاون والارتقاء بتجربة الفعاليات والمهرجانات برأس الخيمة، لافتاً إلى أن «مهرجان قرية المطاعم» يُعد الحدث الأبرز على أجندة فعاليات الإمارة، ويعتبر حدثاً اجتماعياً وعائلياً ووجهة مميزة للعائلات، يستقطب كافة أُسر المواطنين والمقيمين والزائرين بالإمارة وكافة إمارات الدولة، وبات المهرجان حدثاً سنوياً يجمع الترفيه والإبداع.

وأشار إلى أن المهرجان يحتضن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الذين يحرصون على عرض نتاج مشروعاتهم سنوياً بفعاليات قرية المطاعم وإبراز المستوى المتقدم للمشاريع التي شاركت في تقديم الأفضل، بالإضافة لدور المؤسسة في دعم المشاريع التابعة للمؤسسة من خلال توسيع حجم تعاملاتها بأسواق دولة الإمارات، وتشجيع الشباب والشابات المواطنين الذين يمتلكون الموهبة في عدة مجالات.

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