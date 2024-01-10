جمارك دبي تعزز ريادتها في المسؤولية المجتمعية بـ«الآيزو»

المصدر: دبي - البيان

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جددت هيئة التسجيل الألمانية «تي يو في» منح جمارك دبي شهادة نظام المسؤولية المجتمعية الآيزو 26000، بعد أن اجتازت الدائرة إجراءات التدقيق والتوصيات الدولية المتعلقة بالمعيار بنجاح كبير، بما يؤكد الثقة الدولية بالجهود المستمرة التي تبذلها جمارك دبي في ترسيخ مفهوم الاستدامة كونه ركيزة أساسية وجزءاً لا يتجزأ من الاستراتيجية والثقافة المؤسسية للدائرة، حيث سجلت نتائج مؤشرات الأداء تميزاً ملحوظاً، وقفزت نسبة سعادة المجتمع عن مبادرات المسؤولية المجتمعية إلى 98% العام الماضي.

وقال خليل صقر بن غريب مدير إدارة الاتصال المؤسسي بجمارك دبي إن الدائرة جددت التزامها بتحقيق معايير مواصفة الآيزو 26000، عبر منهجية عمل شاملة واستراتيجية طموحة تهدف إلى توفير منظومة متكاملة في المسؤولية المجتمعية بما يدعم تميز الدائرة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، وبما يتماشى مع مصالح المجتمع والتنمية المستدامة، لافتاً إلى أن خطة التطوير التي اعتمدتها الدائرة بمجال المسؤولية المجتمعية والعمل التطوعي، والتي تلبي جميع شرائح المستفيدين تضمنت العديد من المبادرات المبتكرة في إطار عمل مؤسسي ومنظومة متكاملة .

وأكدت سميرة عبدالرزاق مدير أول قسم ضمان الجودة والحوكمة المؤسسية بإدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي استمرار مواصلة الدائرة نهج التميّز والنجاح بشكل مستدام، حيث نعمل بشكل مستمر على تنفيذ استراتيجية الدائرة الطموحة لنشر ثقافة الجودة وتعزيز قدرات الموظفين نحو التميز والتنمية المستدامة .

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