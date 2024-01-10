«أدنوك للحفر» و«ألفا ظبي» تطلقان مشروعاً للاستثمار في خدمات الطاقة المتكاملة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركتا أدنوك للحفر وألفا ظبي القابضة (المدرجتان في سوق أبوظبي للأوراق المالية)، عن تأسيس مشروعهما المشترك في سوق أبوظبي العالمي، وذلك في إطار شراكتهما الاستراتيجية. وتتمحور مهمة المشروع المشترك بتنفيذ مجموعة من الاستثمارات العالمية في تكنولوجيا الطاقة وخدمات الطاقة المتكاملة والمدعومة بالتكنولوجيا.

وكأول استثمار، ساهمت ألفا ظبي بحصتها البالغة 25% في شركة Gordon Technologies، وهي مزود رائد لتقنيات القياس أثناء الحفر في قطاع النفط والغاز في الولايات المتحدة الأمريكية. وقدرت قيمة حصة الأسهم بحوالي 180 مليون دولار.

ومن المتوقع أن يؤدي تأسيس هذه الشراكة واستحواذ حصة 25% من شركة «Gordon» بـعائدات متزايدة للمساهمين من الطرفين، كما ستحقق الصفقة قيمة إضافية عبر تكامل أعمال الشركة مع أعمال شركة أدنوك للحفر، وستدعم نمو توزيعات الأرباح في شركة أدنوك للحفر على المدى البعيد.

وتأسست شركة «Gordon» عام 2014، وهي واحدة من أكبر الشركات في توفير تقنية القياس أثناء الحفر في الولايات المتحدة الأمريكية. وتتمتع بمكانة قوية في أحواض التشغيل الرئيسية ومن المتوقع أن تتجاوز إيراداتها للسنة المالية 2023 عتبة الـ230 مليون دولار. وتدعم شركة «Gordon» عمليات الحفر الفعالة لعملائها من خلال مقاييس الأداء الرائدة وكفاءة التكلفة. وتحتل الشركة مكانة مميزة باعتبارها واحدة من الشركات القليلة في هذا القطاع التي تقدم خدمات متكاملة للقياس أثناء الحفر، لا سيما في ظل درجات حرارة عالية وتطبيقات مع قياسات واقعية تفوق بشكل كبير متوسط الصناعة.

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