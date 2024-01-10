«جلف كابيتال» تتخارج من «امكان»

المصدر: أبوظبي – البيان

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أعلنت شركة «جلف كابيتال»، للملكية الخاصة التي تستثمر من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وحتى بقية الدول الآسيوية، أنها أكملت بنجاح بيع 100% من شركة «امكان»، الموزع الحصري للعديد من أشهر العلامات التجارية العالمية للأغذية الرياضية في جميع أنحاء المنطقة العربية، وذلك إلى موزع إقليمي للمنتجات الاستهلاكية يعمل في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وجاءت الصفقة الاستراتيجية عالية الربحية في أعقاب عملية تخارج ناجحة أخرى لشركة توزيع المواد الغذائية، «شيف ميدل إيست»، الشركة العاملة في مجال توزيع المواد الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى شركة «ذي شيف ويرهاوس» المدرجة في بورصة ناسداك والمتخصصة في توزيع المواد الغذائية في جميع أنحاء أمريكا الشمالية.

وكمستثمر متخصص في قطاعات معينة، استثمرت «جلف كابيتال» في «امكان» في عام 2016 من خلال صندوق الاستحواذ الثالث الذي تديره، وهو «جي سي إكويتي بارتنرز III»، للانكشاف على سوق المكملات الغذائية الصحية والرياضية والمواد الغذائية السريعة النمو في دول مجلس التعاون الخليجي.

وخلال فترة تملك «جلف كابيتال»، تمكنت «امكان» من زيادة إيراداتها وهامش الربح الإجمالي بأكثر من 50%. وقال الدكتور كريم الصلح، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «جلف كابيتال»: «نحن فخورون جداً بالنمو الكبير الذي حققته «امكان» خلال فترة ملكية «جلف كابيتال» وبالعائدات القوية التي قدمناها لمستثمرينا في صندوق الاستحواذ الثالث.

أصبحت صفقات الاستحواذ التي نجريها، وهي شراء حصة استراتيجية مؤثرة والتركيز على التحسينات التشغيلية وتنمية الأرباح تليها عملية بيع ناجحة لمشترٍ استراتيجي إقليمي، مثالاً رائعاً على استراتيجية الاستثمار الفريدة لشركة «جلف كابيتال» في منطقتنا السريعة النمو».

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