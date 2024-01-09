مليارا درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من ملياري درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 577 مبايعة بقيمة 1.79 مليار درهم، منها 69 مبايعة للأراضي بقيمة 821.19 مليون درهم و508 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 968.67 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 105 ملايين درهم في منطقة الخليج التجاري تلتها مبايعة بقيمة 41.88 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة تليها مبايعة بقيمة 40.38 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 23 مبايعة بقيمة 77.12 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 163.35 مليون درهم وثالثة في نخلة ديرة بتسجيلها 9 مبايعات بقيمة 292.3 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 34 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 14.5 مليون درهم في منطقة برج خليفة وأخيراً مبايعة بقيمة 14.03 مليون درهم في منطقة الصفوح الثانية.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 46 مبايعة بقيمة 49.74 مليون درهم وتلتها منطقة ورسان الأولى بتسجيلها 43 مبايعة بقيمة 12.46 مليون درهم وثالثة في الصفوح الثانية بتسجيلها 41 مبايعة بقيمة 166.5 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 180.27 مليون درهم منها 10 رهونات لأراض بقيمة 12.12 مليون درهم و102 رهن لفلل وشقق بقيمة 168.16 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 19.92 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 17 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 15 هبة بقيمة 69.33 مليون درهم كان أهمها بمنطقة أم سقيم الأولى بقيمة 22.92 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 14.75 مليون درهم.

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