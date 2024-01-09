القابضة (ADQ) تستحوذ على أغلبية في بنك زراعي فلبيني

المصدر: مانيلا - (رويترز)

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قالت شركة سلمون، وهي شركة تكنولوجيا مالية استهلاكية مدعومة من شركة القابضة (ADQ)، إنها استحوذت على حصة أغلبية في بنك زراعي فلبيني.

وقالت سلمون في بيان إنها حصلت على موافقة من البنك المركزي الفلبيني لشراء 59.7 في المئة من بنك «سانتا روزا» الزراعي في إقليم لاجونا جنوبي العاصمة مانيلا.

وذكرت شركة سلمون، التي تأسست في عام 2022، أنها ستقدم منتجات ائتمانية تتمحور حول الذكاء الاصطناعي، وستفتح فروعاً جديدة.

وأظهر آخر استطلاع للشمول المالي أجراه البنك المركزي الفلبيني، أن حوالي 34 مليون فلبيني لا يتعاملون مع البنوك، أو 44 في المئة من إجمالي السكان البالغين، وذلك في عام 2021.

وفي ديسمبر، قالت مؤسسة التمويل الدولية، إحدى المؤسسات التابعة لمجموعة البنك الدولي، إنها تدرس استثمار 7 ملايين دولار في أسهم الشركة القابضة للتكنولوجيا المالية، المشغلة لشركة سلمون.

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