سهم «تاكسي دبي» يقفز إلى أعلى سعر منذ الإدراج

المصدر: دبي- محمد عباس

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قفز سهم شركة تاكسي دبي خلال جلسة اليوم الثلاثاء، بنسبة 3.2% عند 2.24 درهم، ليسجل أعلى سعر منذ الإدراج، وبسيولة جاوزت 42 مليون درهم.

وخلال الجلسة، ارتفع سهم «بي أتش أم كابيتال» بالحد الأقصى للجلسة الثالثة على التوالي عند 2.68 درهم، وصعد «شعاع كابيتال» 9.6%، و«اكتتاب القابضة» 2.97%، و«ديوا» 1.6%، و«إعمار العقارية» 0.76%.

وأعلن سوق دبي المالي انضمام شركة تاكسي دبي إلى المؤشر العام للسوق، والمؤشر الإسلامي، ومؤشر قطاع الصناعة اعتباراً من أمس.

يشار إلى أنه تم إدراج أسهم شركة تاكسي دبي في سوق دبي المالي في ديسمبر الماضي، لتكون ثاني إدراج خلال 2023.

وقد تم إدراج أسهم شركة تاكسي دبي في سوق دبي المالي، كأول شركة حكومية في السوق، وثاني إدراج في عام 2023

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