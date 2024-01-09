«الموارد البشرية والتوطين» تطلق «مرصد سوق العمل في دولة الإمارات»

المصدر: وام

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أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين "مرصد سوق العمل في دولة الامارات"، الذي يوفر بيانات ومعلومات دورية باللغتين العربية والإنجليزية حول المؤشرات المختلفة لسوق العمل، ومخرجات منظومة سياسات تنظيمه والبرامج والمبادرات المبتكرة، وغيرها من المحاور المتعلقة به في الدولة.

وقالت سعادة شيماء العوضي، وكيل الوزارة المساعد للاتصال والعلاقات الدولية: "يأتي إطلاق المرصد انسجاماً مع نهج الشفافية الذي تتبعه الوزارة مع المتعاملين؛ إذ يوفر البيانات والمعلومات حول واقع سوق العمل في الإمارات، بكل سهولة، وبطريقة وآلية تعتمد التحديث المستمر بما يدعم الأبحاث والمقارنات المعيارية والاطلاع على النمو المحقق في الجوانب والمجالات المختلفة".

وأوضحت أن المرصد يدعم توجه الوزارة لتعزيز الخدمات الإلكترونية والرقمية وتعزيز مشاركة البيانات الإحصائية، ويعتبر مصدرا موثوقا للبيانات والمعلومات المتعلقة بسوق العمل لوسائل الإعلام والمنظمات الدولية والباحثين والمهتمين في أسواق العمل، كما يمكن الاسترشاد بمحتوياته في اتخاذ القرارات وهو ما يشكل بوصلة للجهات والمستثمرين وأصحاب العمل والمهتمين للاطلاع على واقع سوق العمل وتطوره.

من جانبه، قال سعادة أيوب المرزوقي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع السياسات والاستراتيجية بالإنابة إن المرصد يتضمن معلومات وبيانات تهم شرائح متنوعة من المعنيين حول سوق العمل الاماراتي وفق مؤشرات التنافسية العالمية الخاصة بمجالات العمل والشركات والقوى العاملة، بالإضافة إلى أهم المبادرات والبرامج المبتكرة التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتوطين لمتعامليها والتي تجعل سوق العمل في دولة الإمارات استثنائيا ورائدا إقليميا وعالميا، وبيانات حول واقع العمل في مختلف محاور السوق ضمن بيانات واضحة معززة بالأدلة الرقمية.

وأضاف أن بناء المرصد تم بطريقة مميزة وجاذبة، تسهل عملية التصفح والانتقال، وتدعم التوجه للمعلومات والبيانات المطلوبة بشكل مباشر، وأنه يتميز بالسرعة، والحداثة، والوضوح، وتواتر رفده بالمعلومات، ليكون مرجعية أساسية تشمل نتائج أبحاث ودراسات الوزارة ومخرجاتها، لافتا إلى أن هذه النسخة هي الأولى من مرصد سوق العمل، الذي سيتم تعزيزه ببيانات إضافية وتفصيلية مستقبلا وذلك وفق احتياجات المعنيين، وبما يتناسب مع سياسات مشاركة البيانات بالدولة.

وتعقد الوزارة، هذا الأسبوع، ورشة لاستعراض مرصد سوق العمل بحضور مجموعة من الشركاء والإعلاميين وذلك لتوضيح آلية استخراج المعلومات، والوقوف على ملاحظاتهم التطويرية واحتياجاتهم من البيانات الإحصائية لتعزيز استفادتهم من المنصة.

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