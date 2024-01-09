«زيجوكلاود»: دبي تتصدر المشهد الرقمي في الشرق الأوسط

المصدر: سنغافورة-البيان

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أكد تقرير لشركة «زيجوكلاود» تصدر دبي للمشهد البشري الرقمي في الشرق الأوسط بإطلاقها مبادرات إستراتيجية بهدف التحول إلى مركز ميتافيرس عالمي، بدعم من التقدم الإقليمي في المرتكزات الرقمية واعتماد التكنولوجيا.

وكشفت شركة «زيجوكلاود» ZEGOCLOUD المتخصصة عالميًا في مجال توفير خدمات الاتصالات السحابية، عن تقريرها التقني الصادر بعنوان "التطور العالمي للصناعة البشرية الرقمية: الاتجاهات والتطبيقات والمشهد السياسي"، والذي يتعمق في القطاع البشري الرقمي المزدهر، مسلطًا الضوء على الدور المحوري الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي في التفاعلات الرقمية المستقبلية.

وقال التقرير: تزايدت أهمية البشر الرقميين للتفاعل التكافلي بين البشر والآلة إلى جانب تمثيلهم شريحة اقتصادية متنامية داخل عالم ميتافيرس. ويحدد تحليل «زيجوكلاود» الجوانب الرئيسية للبشر الرقميين المتمثلة في الهوية والتشخيص والذكاء التفاعلي، ومساهمتهم الجماعية في وحدة الإنسان والآلة.

وسلط التقرير التقني الضوء على المسار المالي المثمر للقطاع المدفوع باستثمارات كبيرة، فهو يستكشف طيفًا كبيرًا من التطبيقات البشرية الرقمية، من الرموز الافتراضية إلى موظفي خدمة العملاء الرقميين، مما يعزز إنتاجية المؤسسة ومشاركة المستهلكين.

وتناول التقرير ديناميات السياسة العالمية المؤثرة على نمو الصناعة، ويلقي الضوء على المناهج الحذرة والبناءة التي تتبناها مختلف الحكومات، إذ تتخذ بعض الدول، مثل الصين خطوات إيجابية بهدف دمج هذه التقنيات في إستراتيجياتها الاقتصادية الرقمية؛ وعلى صعيد آخر، تقطع الهند خطوات سريعة على طريق اعتماد الميتافيرس، حيث تستعد غالبية الشركات للتكامل وإطلاق المرتكزات الافتراضية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وفي الوقت نفسه، تتصدر دبي المشهد في الشرق الأوسط بإطلاقها مبادرات إستراتيجية بهدف التحول إلى مركز ميتافيرس عالمي، بدعم من التقدم الإقليمي في المرتكزات الرقمية واعتماد التكنولوجيا.

وذكر التقرير أن ارتقاء الصناعة يثير قضايا تتعلق بأمن البيانات والحوكمة الأخلاقية والتنظيم الاجتماعي. ويدعو التقرير التقني إلى تحسين معايير الصناعة والإدارة بغية ضمان النشر الآمن والأخلاقي للبشر الرقميين.

وقال كوك جيانج المؤسس المشارك لشركة «زيجوكلاود»: "نثق بأن البشر الرقميين سيسهمون في إحداث تحول جذري على صعيد تفاعل العملاء وسيوفرون فرصًا رائعة عبر مختلف القطاعات". "تتمثل مهمتنا في «زيجوكلاود» في توفير حلول اتصالات في الوقت الفعلي عالية المستوى من شأنها تعزيز نمو البشر الرقميين وعالم ميتافيرس."

ويأتي التقرير بالتزامن مع الفترة التي تشهد فيها السوق اتجاهًا رائجًا في تطبيقات البشر الرقميين، إذ إنه يسلط الضوء على الوضع الحالي للصناعة ويتنبأ بتطوير نماذج تجارية جديدة وينبه إلى ضرورة وجود حوكمة قوية بغية مراعاة الاعتبارات الأخلاقية واعتبارات الخصوصية في العصر الرقمي.

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