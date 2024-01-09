«أدنوك» تستحوذ على 10.1 % من «ستوريجا»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أعلنت «أدنوك» عن استحواذها على حصة 10.1 % في «ستوريجا» لتصبح مستثمراً رئيسياً في الشركة التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، والتي تركز على تطوير مشاريع التقاط وتخزين الكربون العالمية.

وتمثل هذه الصفقة أول استثمار دولي لأدنوك في أسهم شركات إدارة الكربون، وتدعم استراتيجيتها الهادفة إلى الاستفادة من بناء الشراكات في مجالات إدارة الكربون والتكنولوجيا لتسريع جهود خفض الانبعاثات.

وتستند هذه الخطوة إلى مبلغ الـ 55 مليار درهم (15 مليار دولار)، الذي خصصته «أدنوك» بشكل أولي للاستثمار في الحلول منخفضة الكربون وتقنيات الحد من الانبعاثات. وتهدف «أدنوك» إلى رفع قدرتها على التقاط الكربون لتصل إلى 10 ملايين طن سنوياً بحلول عام 2030، ما يعادل إزالة أكثر من مليوني مركبة تعمل بالاحتراق الداخلي من الطريق.

وتمتلك شركة «ستوريجا» محفظة من مشاريع التقاط الكربون تتوزع في المملكة المتحدة، وأمريكا، والنرويج، حيث تقوم في المملكة المتحدة بتطوير مشروع «Acorn» لالتقاط وتخزين الكربون، والذي من المتوقع أن يخزن ما يصل إلى 10 ملايين طن من ثاني أكسيد الكربون سنوياً بحلول 2030.

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