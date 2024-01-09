390 مليار دولار سوق ألعاب الفيديو عالمياً بحلول 2028

المصدر: دبي - البيان

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من المتوقع أن ينمو سوق ألعاب الفيديو العالمي بشكل مذهل في السنوات المقبلة، مع توقعات ببلوغ معدل نموه السنوي نسبة 9.3% بين عامي 2023 و2028. يؤكد هذا التوسع المتوقع الشعبية المتزايدة لألعاب الفيديو بوصفها مصدراً للترفيه في جميع أنحاء العالم.

ومن المتوقع أن تزداد قيمة سوق ألعاب الفيديو العالمية لتصل قرابة 390 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2028. وتظهر دراسة من شركة كاسبرسكي أيضاً أن اللاعبين يحبون التسوق مثل أي شخص آخر.

وكشفت دراسة حديثة أجرتها كاسبرسكي أن اللاعبين متسوقون شرهون في أحداث التخفيضات، وأن معظم محبي الألعاب لن يفوتوا فرصة لتحسين معدات لعبهم أثناء أحداث التخفيضات الكبيرة. كما أظهرت الدراسة أنه خلال أحداث التخفيضات، يقوم 78% من اللاعبين في الإمارات بشراء أكبر عدد ممكن من المشتريات من قائمة أعدوها مسبقاً بالمشتريات التي يريدونها.

أيضاً، يبذل الكثير منهم قصارى جهدهم حتى لا تفوتهم أحداث الخصومات، فيقوم منهم 52% في الإمارات بإعداد تنبيهات تخبرهم فور توفر إصدارات جديدة من الألعاب، أو الترقيات، أو المعدات، ما يمكنهم من إجراء عمليات شراء فورية.

وتؤكد الدراسة أهمية أحداث المبيعات، مثل الجمعة البيضاء والاثنين الإلكتروني بالنسبة لمحبي ألعاب الفيديو، حيث يعتبر 83% من اللاعبين في الإمارات أن هذه الأحداث مهمة جداً أو حتى بالغة الأهمية للحصول على الألعاب، والترقيات، والمعدات. ومن المثير للاهتمام أن جاذبية التخفيضات غالباً ما تحفزهم للقيام بعمليات شراء فورية وعفوية.

وبغض النظر عن الحل الأولي، فإن 61% من اللاعبين في الإمارات يشترون شيئاً ما لأنظمتهم. وحتى إن كانوا قد خططوا بدقة لعمليات شرائهم، لا يستطيع معظم اللاعبين مقاومة شراء غرض إضافي بسبب حماسهم أثناء التسوق.

إضافة إلى النتائج السابقة، ظهر أن اللاعبين يتقبلون استخدام طرق دفع متنوعة، بما فيها العملات المشفرة، للحصول على الأجهزة المثالية لهم. ويشعر 65% من اللاعبين في الإمارات بالاطمئنان تجاه استخدام العملات المشفرة عند التسوق عبر الإنترنت، بالمقابل يشعر 62% منهم بالاطمئنان عند التسوق في المتاجر الفعلية. ويقفز هذا التفضيل لاستخدام العملات المشفرة إلى الثلثين بين اللاعبين المتمرسين (أولئك الذين يستغرقون أكثر من 21 ساعة في الأسبوع باللعب).

وقالت «مارينا تيتوفا»، نائب رئيس تسويق منتجات المستهلكين في كاسبرسكي: «نعمل باستمرار على تحسين حلولنا الأمنية الشاملة لضمان قيام الأشخاص بما يحبونه من دون فقدان بياناتهم الشخصية أو أموالهم.

على سبيل المثال، يوفر Kaspersky Premium إمكانية الدفع الآمن عبر الإنترنت، وحماية الهوية، وأداة فحص تسرب البيانات، وشبكة خاصة افتراضية موثوقة وفائقة السرعة. تتغلب هذه الميزات المجموعة على المجرمين السيبرانيين، وتساعد اللاعبين في الحصول على تجربة رائعة عند اللعب والتسوق».

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