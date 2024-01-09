«مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع» تمكن الشركات الناشئة مالياً

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي عن تعاونها مع «تشي إكس للأصول الرقمية» (CXDA)، المنصة الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية والتي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتقديم حلول القروض قصيرة الأجل لتوفير السيولة المالية، وتعزيز الاستثمار، ودعم النمو الاقتصادي، وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة من أن تصبح قابلة للتعامل مع البنوك.

وسوف توفر شركة «تشي إكس للأصول الرقمية»، (CXDA)، وضمن محفظة JC Flowers & Co، أحد أعرق صناديق الاستثمار في الملكية الخاصة في نيويورك بمحفظة يقدر حجمها بحوالي 7 مليارات دولار أمريكي، حلولاً مبتكرة تمكن المستثمرين ومؤسسي الشركات والمقترضين من التعامل في سوق يتمتع بالسهولة والمصداقية والشفافية.

وستسهم هذه الشراكة الاستراتيجية مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في وضع خارطة طريق شاملة تتمحور حول مجموعة من المقومات الرئيسية مثل الوعي المالي، وبناء القدرات، وأيضاً السعي إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى دبي من خلال تعزيز جاذبية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة فيها، وذلك تماشياً مع أجندة دبي الاقتصادية D33.

وإنه ولأول مرة في المنطقة يتم استخدام الذكاء الاصطناعي في تقديم حلول مالية مبتكرة للشركات الناشئة. ويعتبر هذا التعاون مؤشراً على استعداد الإمارة لتبني مجموعة من الحلول الجديدة في مجال التكنولوجيا المالية، مما يعزز مكانتها مركزاً رائداً للابتكار.

دعم قطاع الأعمال

وقال عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: تسعى مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى رفع مستوى الوعي حول الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، إلى جانب دورها المحوري في دعم قطاع الأعمال وتعزيز النمو من خلال تقديم التوجيه والإرشاد لأصحاب المشاريع ورواد الأعمال. وإننا ندرك أهمية الدور الرئيسي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الارتقاء بالمجتمع وكذلك تحقيق النمو الاقتصادي.

فيما يمكن لهذه الشراكة مع «تشي إكس للأصول الرقمية» أن تحقق المزيد من الزخم والنمو على نطاق أوسع من خلال التركيز على أهمية تقديم حلول السوق وتحسين السيولة المالية في قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلاً عن تعزيز القطاع للمساهمة في تحقيق مستهدفات «أجندة دبي الاقتصادية D33».

وقال تيري بورت، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «تشي إكس للأصول الرقمية» CXDA: «إننا ندرك الإمكانات الهائلة وغير المستثمرة لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والدور المهم الذي يسهم به في الاقتصاد.

فيما تتمثل مهمتنا في التخلص من القيود التي تشكل عائقاً أمام هذه الإمكانات وتسهم في إطلاقها والاستفادة من قوتها. لقد وجدنا أن مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي الجهة التي تتمتع برؤية طموحة وثاقبة ومهمة واضحة، مع تركيزها على تحقيق النجاح للنهوض بهذا القطاع في دبي إلى مستويات متقدمة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33».

وأضاف: «توفر منصة CXDA الابتكار، والبنية التحتية المثالية للحوكمة، وحلول معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG). ونحن على ثقة من أن شراكتنا مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ستأتي بعصر جديد من السيولة والنمو في هذا القطاع، ومن شأنها كذلك إحداث فرق دائم وملموس».

وتهدف الشراكة إلى استكمال وتوحيد المعايير الرئيسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بالاعتماد على سجلات الشركات والقروض، مما يتيح إنشاء مجموعات من المعلومات المطلوبة لتسهيل حصول المؤسسات إلى التمويل.

وتسهم الشراكة في تسهيل عملية تقديم طلبات الحصول على القروض عبر توفير تجربة سهلة للمستخدمين، إلى جانب تقديم مستويات راقية من خدمة العملاء المخصصة والاستباقية.

ويستفيد الشركاء من الأدوات المتكاملة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي التي توفرها برايم داش. ويقدم الشركاء وصولاً غير مسبوق للتحليلات المالية، بما في ذلك السيناريوهات المحتملة لمساعدة المشاريع الصغيرة والمتوسطة على تحقيق السلامة المالية لأعمالهم.

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