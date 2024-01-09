مجلس إدارة غرفة الفجيرة يطلع على خطة 2024

المصدر: الفجيرة – وام

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عقد مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، اجتماعه الدوري الرابع للدورة الخامسة عشرة، برئاسة الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس الإدارة. واطلع المجلس في الاجتماع على التقرير الإداري والمالي والموازنة التقديرية للعام 2024، وعلى الخطة التشغيلية للغرفة للعام ذاته والأنشطة الاقتصادية التي تخطط لتنظيمها.

وأعرب الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، عن تقديره للجهود المبذولة في سبيل الارتقاء بخدمة مجتمع الأعمال، وثقته بالتعاون المثمر والبناء بين أعضاء المجلس، متمنياً أن تشهد المرحلة المقبلة انطلاقة نوعية في النشاط الاقتصادي في الإمارة.

من جانبه أوضح سلطان الهنداسي، مدير عام الغرفة، أن مجلس الإدارة ناقش عدة محاور على جدول أعماله، منها خطة عمل الغرفة للعام 2024، وموضوعات أخرى تخص الغرفة وتعزز دورها التنموي في الإمارة.

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