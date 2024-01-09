الإمارات تتصدر «مؤشر الأداء الرقمي في الخليج العربي 2023»

المصدر: دبي – البيان

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تبوأت الإمارات مركز الصدارة في «مؤشر الأداء الرقمي في الخليج العربي 2023» بمتوسط 65.43 نقطة، وتلتها السعودية بمتوسط 58.34 نقطة، ومن ثم قطر بمتوسط 55.22 نقطة، فيما حققت كل من عمان والبحرين والكويت متوسطات بلغت 52.46 و52.05 و49.15 نقطة على التوالي.

وقال الباحث عبد القادر الكاملي، خبير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: «يسلط «مؤشر الأداء الرقمي في الخليج العربي» الضوء على أداء دول الخليج وفقاً لخمسة مؤشرات عالمية، مركزاً على النمو الذي يشهده قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والجهود الرامية لدعم الرقمنة. ويشير التقرير إلى النتائج المتميزة التي حققتها دول المجلس، حيث تصدرت دولة الإمارات المؤشرات الخمسة. وتحرص هذه الدول على الاستثمار في البنية التحتية لشبكة الجيل الخامس وتطويرها، ما يعكس التزامها بدعم التحول الرقمي في المنطقة».

وسجلت دول مجلس التعاون الخليجي نتائج متقدمة في مؤشر الأداء الرقمي في الخليج العربي، حيث أظهرت أداءً متميزاً في مجال التحول الرقمي في المنطقة.

جاء ذلك في تقرير أصدرته «أورينت بلانيت للأبحاث»، بالتعاون مع الباحث عبد القادر الكاملي، حول «مؤشر الأداء الرقمي في الخليج العربي 2023»، وهو تقييم يجمع المؤشرات العالمية الرئيسية لقياس الأداء الرقمي لدول مجلس التعاون الخليجي.

ويقيم هذا المؤشر البيانات التي تظهر أداء هذه الدول في خمسة مؤشرات عالمية كبرى، وهي «مؤشر التنافسية العالمية للمواهب» (GTCI)؛ «مؤشر جاهزية الشبكات» (NRI)؛ «مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي» (GAR)؛ «مؤشر الابتكار العالمي» (GII)؛ و«مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية» (EGDI) الصادر عن الأمم المتحدة.

وقال د. نضال أبوزكي، مدير عام «أورينت بلانيت»: «أظهرت دول مجلس التعاون الخليجي أداءً استثنائياً تجسد في الجهود التي تقودها لتعزيز الرقمنة، مسجلة نتائج ملحوظة في «مؤشر الأداء الرقمي في الخليج العربي 2023».

وحققت دول المجلس نمواً لافتاً في مختلف المجالات، لاسيما في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مدعومة بتقنية الجيل الخامس التي أتاحت شبكات اتصال سريعة وآمنة. وعلاوة على ذلك، اكتسب الأمن السيبراني أهمية كبيرة دفعت المؤسسات الحكومية والخاصة لاتخاذ تدابير حازمة تضمن أمن البيانات، وسط بيئة أكثر اتصالاً وتقدماً».

تنافسية المواهب

وبنيت نتائج «مؤشر الأداء الرقمي في الخليج العربي 2023» بعد دراسة وتحليل المعطيات التي وفرتها خمسة مؤشرات عالمية رائدة، أولها «مؤشر التنافسية العالمية للمواهب 2022»، الذي يشمل 175 مدينة في 133 دولة ويقيم قدرتها على النمو واستقطاب المواهب والكفاءات واستبقائها.

وأشار هذا المؤشر إلى أن السياسات المتكاملة التي تتبناها دولة الإمارات لدعم فرص التوظيف ساهمت بشكل كبير في تعزيز قدرتها على جذب المواهب. وحصدت دولة الإمارات مرتبة متقدمة في المراكز العشرة الأولى في المؤشر الفرعي المتعلق بإتاحة الوصول إلى فرص النمو مع توفير إمكانيات متنوعة وفرص عدة للتعلم مدى الحياة.

أما «مؤشر جاهزية الشبكات 2022»، فيركز على الأجيال الشابة ودورها في رسم ملامح مستقبل قائم على الرقمنة، حيث يصنف 131 دولة من حيث جاهزيتها وفقاً لأربعة محاور رئيسية، وهي التكنولوجيا والأفراد والحوكمة والتأثير التكنولوجي. وأشار التقرير إلى تميز أداء دولة الإمارات في جميع المحاور، ولا سيما محور الأفراد.

ويقيس «مؤشر جاهزية الحكومة للذكاء الاصطناعي 2022» مدى كفاءة توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين خدمات القطاع العام، من خلال تقييم الدول وفق 39 مؤشراً تتوزع على القطاعات الحكومية والتكنولوجية والبيانات والبنية التحتية. وتصنف هذه النسخة من التقرير 181 دولة من حيث الجاهزية الحكومية لاعتماد الذكاء الاصطناعي في الخدمات العامة المقدمة للسكان.

مؤشر الابتكار

ويقيس «مؤشر الابتكار العالمي 2023» أداء 132 دولة في قطاع الابتكار، ويرصد أحدث الاتجاهات العالمية ويصنفها وفقاً لسبع فئات، وهي المؤسسات، ورأس المال البشري والبحوث، والبنية التحتية، وتطور السوق، وتطور الأعمال، والمخرجات المعرفية والتكنولوجية، والمخرجات الإبداعية، والتي تمثل مع مؤشراتها الفرعية 80 مؤشراً. وأظهرت دولة الإمارات في هذه النسخة أداءً متميزاً يفوق متوسطات الفئات عالية الدخل من حيث تطور السوق وتطور الأعمال ورأس المال البشري، والبنية التحتية والمؤسسات.

وتمت كذلك دراسة نتائج «مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية» الصادر عن الأمم المتحدة، والذي يقيس أداء 193 دولة عضو في الأمم المتحدة وكيفية اعتمادها لتكنولوجيا المعلومات في سبيل تعزيز وصول الأفراد ومشاركتهم. ويعتمد التقرير في تقييمه على ثلاثة مؤشرات معيارية للحكومة الإلكترونية، والتي تشمل الخدمات الإلكترونية وجاهزية البنية التحتية للاتصالات ورأس المال البشري. وأظهرت النتائج أن دبي تبوأت المرتبة الخامسة عالمياً والأولى عربياً، وذلك وفق دراسة شملت 86 مؤشراً.

أما بالنسبة للمؤشرات الأخرى، فيصنف «مؤشر جاهزية الدول للتكنولوجيا الرائدة 2022» الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، 166 دولة وفقاً لإمكانياتها في التكنولوجيا والابتكار. وظفرت دولة الإمارات بالمرتبة الأولى عربياً، والسابعة والثلاثين عالمياً، تلتها السعودية والكويت والبحرين وعمان وقطر.

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