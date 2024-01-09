40 % نمو الطلب على الوجبات النباتية في طيران الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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سجّلت طيران الإمارات نمواً بنسبة 40% في طلب العملاء على الوجبات النباتية، وذلك مع بلوغ الاهتمام العالمي ذروته بمبادرة حركة «فيغانيواري Viganuary»، التي سلطت الضوء على فوائد النظام الغذائي النباتي على مدى العقد الماضي.

وسوف تقدم طيران الإمارات تشكيلة جديدة من الأطباق النباتية على متن طائراتها وفي صالاتها لتلبية الطلب في عام 2024، وزيادة معروضها من «المخزون النباتي»، الذي يضم حالياً أكثر من 300 وصفة نباتية.

وفي عام 2023، كان لدى طيران الإمارات أكثر من 300 وصفة نباتية عبر 140 وجهة، مقارنة بـ 180 وصفة في عام 2022. كما قدمت طيران الإمارات أكثر من 450 ألف وجبة نباتية على متن الطائرة، في عام 2023، مقارنة بـ 280 ألف وجبة في عام 2022.

وزاد استهلاك الوجبات النباتية 40% سنوياً بما يتماشى مع زيادة أعداد الركاب، ولكن الاستهلاك في بعض المناطق، تجاوز زيادة أعداد الركاب، مثل أفريقيا مع زيادة إضافية بنسبة 4%، وجنوب شرق آسيا بنسبة 5%. وأظهرت منطقة الشرق الأوسط زيادة إضافية كبيرة بنسبة 34%.

واستأثرت الدرجة السياحية بأكبر نمو في استهلاك الوجبات النباتية. وسجل الطلب على الوجبات النباتية زيادات كبيرة وخصوصاً على الرحلات المتجهة إلى الصين واليابان والفلبين. ويتّبع العديد من أفراد طاقم طيران الإمارات أيضاً نظاماً غذائياً نباتياً.

الدرجة السياحية

يستمتع عملاء طيران الإمارات الدرجة السياحية بأطباق رئيسية أكثر تنوعاً، مثل كريب الحمص المحشو بالجزر والفلفل والفطر وصلصة الطماطم، أو فريتاتا اليقطين، أو التوفو تيكا ماسالا، أو حساء الحمص مع أرز بيلاف البقدونس والسبانخ الصغيرة. وتشمل الحلويات النباتية موس جوز الهند مع كومبوت المانغو أو كعكة الموز الرطبة مع فتات الشوكولاتة أو بودنغ الشوكولاتة مع مسحوق الكاكاو.

الدرجة السياحية الممتازة

يتوفر في للعملاء في الدرجة السياحية الممتازة خيارات نباتية، مثل الكاري مع الأرز البسمتي، أو يخنة الكستناء والقرع تليها كعكة الجزر الخفيفة والرقيقة مع كريمة جوز الهند وقشر البرتقال المسكر، أو موس الشوكولاتة الناعمة مع كومبوت الكرز.

درجة الأعمال

وتتعدد خيارات العملاء في درجة الأعمال، وتشمل مجموعة من الأطباق الأنيقة والمنسقة، بما في ذلك القرنبيط المحمص مع الحبوب، والكمثرى بالكراميل وبيستو الحب، أو يخنة دافئة من التوفو الآسيوي، وفطر شيتاكي مع المعكرونة. أما الحلوى، فتضم من خثارة الليمون اللذيذة وتارت الشوكولاتة أو كعكة الجبن بالشوكولاتة مع عود شوكولاتة داكنة وكومبوت الفراولة.

الدرجة الأولى

كما يستمتع العملاء في هذه الدرجة بمأكولات نباتية راقية، مثل كعكة عصيدة من دقيق الذرة الكريمية مع يخنة الفطر والزعتر، والسبانخ المقلية مع صلصة الخضار الغنية. وتشمل الأطباق أيضاً مجموعة من النكهات، مثل كاري الباذنجان مع الأرز والبطاطا بالكركم، مع قليل من جوز الهند وصلصة النعناع. وتضم الحلويات حموضة الراوند الممزوجة بشارلوت الفراولة وكريمة شانتيلي وتويل التوت، أو فوندان الشوكولاتة الدافئة مع صلصة الكراميل المملح وكريمة الكاجو المخفوقة.

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