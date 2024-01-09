غرفة عجمان تضم 5900 منشأة بقطاعي العقارات والتشييد

المصدر: عجمان - البيان

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قال علي الكيتوب المدير التنفيذي لقطاع الدراسات وتنمية الاستثمارات في غرفة تجارة وصناعة عجمان، إن مساهمة قطاعي الأنشطة العقارية والتشييد في الناتج المحلي لإمارة عجمان خلال العام 2023 وصلت إلى أكثر من 30%، حيث ساهمت الأنشطة العقارية بنسبة 12.1%، فيما ساهم قطاع البناء والتشييد بنسبة 18.8%.

وأفاد أن إجمالي عدد الأعضاء من المنشآت العاملة في قطاع التشييد والبناء وصل إلى 5218 عضواً وعدد الأعضاء في قطاع الأنشطة العقارية وصل إلى 678 عضواً خلال 2023، أي بإجمالي يقارب 5900 عضو.

وأكد أن غرفة عجمان حريصة على دعم القطاع العقاري في الإمارة باعتباره من أكثر القطاعات الاستثمارية الجاذبة في عجمان، مشيداً بتنوع المقومات الداعمة لتنمية القطاع العقاري في عجمان ومنها ،البنية التحتية المتكاملة، الموقع الجغرافي، تنوع قنوات التمويل، الخدمات الحكومية المبتكرة، المشاريع العقارية النوعية مع وجود مجموعة من المطورين العقارين المميزين.

وأوضح الكيتوب بأن مشاركة غرفة عجمان في معرض الراسخون العقاري على مدار يومي 7و8 يناير 2024 في قاعة الإمارات للضيافة في عجمان، يعكس الجهود المبذولة في تنمية القطاع العقاري ويسلط الضوء على مزايا المشاريع العقارية في الإمارة.

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