سوق دبي يرتفع للجلسة الثالثة بمكاسب 916 مليون درهم

المصدر: دبي - محمد عباس

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عزز سوق دبي المالي مكاسبه للجلسة الثالثة على التوالي، أمس، وربح رأسماله السوقي نحو 916 مليون درهم، ليصعد مؤشر السوق بـ0.03 % أو ما يعادل 1.41 نقطة، مسجلاً 4089.4 نقطة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 697.24 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضي إلى 698.16 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وقفز سهم «بي أتش أم كابيتال» بالحد الأقصى للجلسة الثانية على التوالي عند 2.34 درهم، ليقود ارتفاعات 20 سهماً بسوق دبي المالي، فيما استحوذ سهم «إعمار العقارية» على سيولة جاوزت 70.4 مليون درهم مرتفعاً 2.3 %، تلاه «الخليج للملاحة» بسيولة 44.8 مليون درهم ليرتفع 1.4 %، ثم «الإمارات دبي الوطني» جاذباً 29.9 مليون درهم، ليغلق عند 17.5 درهماً.

وتدعم أداء سوق دبي بارتفاع أسهم «الاستشارات المالية الدولية» 14.1 %، و«اكتتاب القابضة» 11.9 %، و«الوطنية الدولية القابضة» 10.7 %، و«تعليم القابضة» 1 %.

الاستثمار الأجنبي

واتجه المستثمرون الأجانب غير العرب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 18.1 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 70.2 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 52.1 مليون درهم.

وأعلن سوق دبي المالي انضمام شركة تاكسي دبي إلى المؤشر العام للسوق، والمؤشر الإسلامي، ومؤشر قطاع الصناعة اعتباراً من أمس.

يشار إلى أنه تم إدراج أسهم شركة تاكسي دبي في سوق دبي المالي في ديسمبر الماضي، لتكون ثاني إدراج خلال 2023.

سوق أبوظبي

صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي»، أمس، بنسبة 0.53 % إلى مستوى 9711.58 نقطة، ليربح السوق نحو 6 مليارات درهم.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 214.65 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» جاذباً 96.33 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 94.6 مليون درهم.

وتعزز أداء سوق أبوظبي بارتفاع أسهم «بنك أم القيوين الوطني» 10.9 %، و«إيزي ليس» 7.7 %، و«أبوظبي اﻷول» 4%، و«هيلي القابضة» 3 %، و«رأس الخيمة العقارية» 1.6 %.

سيولة

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب قاربت 7 مليارات درهم في تداولات، أمس، مدعومة بعمليات شرائية مكثفة على الأسهم القيادية في سوقي دبي وأبوظبي.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.655 تريليونات درهم بنهاية جلسة الجمعة الماضي إلى 3.662 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.964 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و698.16 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم سيولة بنحو 1.46 مليار درهم، موزعة بواقع 1.15 مليار درهم في سوق أبوظبي، و304.24 ملايين درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 405 ملايين سهم، عبر تنفيذ أكثر من 21.7 ألف صفقة.

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