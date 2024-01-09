غنام المزروعي رئيساً لسوق أبوظبي للأوراق المالية وتعيين عضوين جديدين

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت «القابضة» تعيين غنام بطي المزروعي رئيساً جديداً لسوق أبوظبي للأوراق المالية، إلى جانب عضوين جديدين في مجلس الإدارة.

وشغل غنام المزروعي عضوية مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ عام 2015. بالإضافة إلى منصبه الجديد كرئيس مجلس الإدارة، ويتولى المزروعي منصب أمين عام مجلس تنافسية المواهب الإماراتية، حيث يشرف على برنامج بقيمة 24 مليار درهم يهدف إلى زيادة وتمكين مشاركة أكبر لمواطني دولة الإمارات في القطاع الخاص. كما ويشغل المزروعي عضوية مجلس إدارة صندوق معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي وشركة آفاق للتمويل الإسلامي.

أعضاء جدد

كما انضم إلى سوق أبوظبي للأوراق المالية كأعضاء مجلس إدارة جدد ريم علي خميس بالجافلة، رئيس قسم رأس المال البشري في «القابضة» (ADQ)، والتي تتمتع بخبرة مهنية تزيد على 15 عاماً في تشكيل ممارسات الموارد البشرية، ورفع كفاءة أداء الموظفين، وإدارة المواهب. وجواد شفيق، مدير الخدمات المالية في «القابضة» (ADQ)، الذي يشرف بدوره على الاستثمارات في القطاعات ذات الصلة ويتمتع بخبرة تزيد على 18 عاماً في إدارة الاستثمارات وعمليات الدمج والاستحواذ والتحول وإعادة هيكلة الشركات.

5 أعضاء

ويضم مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية الآن خمسة أعضاء، بما فيهم كمال المازمي، مدير عام الشؤون المالية الاستراتيجية في دائرة المالية بأبوظبي، وجمعة الهاملي، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية وتطوير الأعمال في سوق أبوظبي العالمي، اللذان احتفظا بمقعديهما. ويجلب كل عضو معه خبرة ومعرفة واسعة بالقطاع، والتي ستسهم بلا شك في تطوير أداء سوق أبوظبي للأوراق المالية وستعزز مكانة أبوظبي كسوق رأس مال عالمي.

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