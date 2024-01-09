زايد بن حمدان رئيساً لمجلس إدارة «2 بوينت زيرو»

المصدر: أبوظبي - البيان

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عينت شركة «2 بوينت زيرو»، التابعة للشركة العالمية القابضة، سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيساً لمجلس إدارة الشركة، كما عينت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري رئيساً تنفيذياً. ومن المتوقع أن يقود فريق القيادة في شركة «2 بوينت زيرو» الشركة نحو مستقبل يتسم بالتأثير والتطور العالمي.

وتتوافق رؤية سموه مع أهداف شركة «2 بوينت زيرو» في إحداث تطورات مبتكرة في مجالات متنوعة منها تكامل الذكاء الاصطناعي مع الإعلام، كما يتجلى في مشاركته الفعالة في نقاشات حول المساعد الرقمي الذكي «سهيلة» وتأثير الذكاء الاصطناعي على وسائل الإعلام.

كما تجسد خلفية سموه التعليمية من أكاديمية ساندهيرست قدراته الاستراتيجية والقيادية، وهي خصائص أساسية لدفع التزام شركة «2 بوينت زيرو» نحو التفوق والتطور في هذه القطاعات.

أما مريم المهيري، التي تشغل منصب الرئيس التنفيذي، هي شخصية إماراتية بارزة ذات مسار مهني لافت في مجالات البيئة والاستدامة. خدمت المهيري كوزيرة للتغير المناخي والبيئة، حيث لعبت دوراً مهماً في قيادة مبادرات المناخ في الإمارات، بما في ذلك مبادرة الإمارات الاستراتيجية للحياد المناخي 2050.

كما أظهرت تأثيرها العالمي من خلال دورها الفعال في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2023، مساهمة في تعزيز المبادرات الصديقة للبيئة. وتأتي خبرة المهيري في الهندسة الميكانيكية وخبراتها السابقة لتعزز من دورها كقائدة مثالية لتحقيق أهداف شركة «2 بوينت زيرو» في مجالي الابتكار والاستدامة.

يذكر أن شركة «2 بوينت زيرو» هي شركة قابضة من الجيل التالي، من المتوقع أن تتجاوز قيمة محفظتها 27 مليار دولار، وتشمل قطاعات مثل الأسهم الخاصة والذكاء الاصطناعي والتعدين والعملات المشفرة.

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