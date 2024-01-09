جلستان بملتقى بالشارقة تبحثان دور التحكيم في التنمية والبناء

المصدر: الشارقة - البيان

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ينظم مركز الشارقة للتحكيم الدولي التجاري (تحكيم) جلستين حواريتين خلال ملتقى التحكيم العمراني في نسخته الأولى، الذي يقام تزامناً مع معرض الشارقة العقاري «ايكرس»، والمقام تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد ونائب حاكم الشارقة، وذلك في 17 يناير الجاري في مركز إكسبو الشارقة.

وتناقش الجلسة الأولى التي تقام بعنوان «دور التحكيم في دعم التنمية الاقتصادية»، مفهوم التنمية الاقتصادية، والشروط التي تحفظ الاستثمار، إلى جانب تسليط الضوء على التحديات أو المشكلات القانونية ودور وخدمات مركز الشارقة للتحكيم التجاري والدولي (تحكيم) في هذه القضايا، ويشارك في الجلسة أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، والدكتور حسن عرب، محكم لدى مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، وعبيد عبد الرحمن المظلوم، مدير إدارة تنظيم المشاريع العقارية في دائرة التسجيل العقاري في حكومة الشارقة، ويدير الجلسة مروان الحل، مدير الأخبار والبرامج الاقتصادية في مؤسسة دبي للإعلام.

أما الجلسة الثانية، فتقام تحت عنوان «دور التحكيم في قطاع البناء»، وتناقش الجلسة عقود البناء والتشييد، ومراجعة عقد المقاول والبنود التي تحفظ حق المستثمر، إلى جانب تعريف الحضور بإجراءات مركز «تحكيم»، ويشارك في الجلسة محمد الحمادي، محكم لدى مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي، المهندس طارق الحمادي، معماري، وحسين ذنون محمد، مدير إدارة الشؤون القانونية في مجموعة ألف، ويدير الجلسة مروان الحل.

ويهدف الملتقى إلى تعريف المستثمرين والموردين والمقاولين ومزودي الخدمات بمختلف أنواعها، بمركز الشارقة للتحكيم التجاري والدولي ودوره في خدمة القطاعات الاقتصادية.

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