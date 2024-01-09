انتهاء المرحلة الأولى من «مشروع بن حم» بالرباط

المصدر: الرباط - البيان

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أعلنت مجموعة بن حم انتهاء أعمال المرحلة الأولى في أكبر مشروع تجاري وسياحي في العاصمة المغربية الرباط، والذي يتألف من مركز تجاري يمتد على مساحة 22 ألف متر مربع وفندق من فئة خمسة نجوم يضم 168 غرفة وجناحاً. على أن يتم الانتهاء من أعمال المرحلة الثانية نهاية ديسمبر 2025، وبلغت النسبة الإجمالية لإنجاز المشروع 40 % حيث تقسم عمليات التنفيذ والإكساء على ثلاث مراحل.

وقال الشيخ أحمد بن مسلم بن حم المدير التنفيذي لمجموعة بن حم: نتابع عن كثب تطورات أضخم مشروع سياحي في العاصمة المغربية الرباط الذي تنفذه المجموعة، وذلك حرصاً منا على ضمان سير عمليات التنفيذ بيسر وسهولة وتذليل الصعوبات واعتماد المخططات التنفيذية، حيث تسير العمليات بحسب الجدول الزمني المعد لها، وذلك بالتنسيق مع شركة «تي. جي. سي. سي» المغربية التي تعد من أبرز الشركات في مجال التطوير العقاري في الوطن العربي.

وأكد بن حم أن اختيار المملكة المغربية ضمن الوجهات الاستثمارية لمجموعة بن حم جاء تبعاً لدراسة مستفيضة للتطورات التشريعية الحاصلة في المغرب الداعمة للمستثمرين التي جعلت من المملكة وجهة مفضلة للاستثمارات الإماراتية.

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