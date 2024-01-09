«الإقامة وشؤون الأجانب بدبي» تطلق حملة «من أجلكم نحن هنا» في القرية العالمية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، حملة توعوية تحت شعار «من أجلكم نحن هنا»، في القرية العالمية بالقرب من المسرح الرئيس، وذلك خلال الفترة حتى 8 فبراير 2024، بهدف تسليط الضوء على الخدمات المتنوعة التي تقدمها للمتعاملين، وتعزيز جودة الحياة لديهم.

وتأتي هذه الحملة في إطار التزام الإدارة العامة بالمضي قدماً في توفير خدمات عالية الجودة، تستهدف تحسين تجربة المتعاملين، حيث تتضمن الحملة تعرف زوار القرية العالمية بعدد من الخدمات التي تستعرضها إقامة دبي، وتشمل أذونات الدخول والإقامة، وخدمات المنافذ الجوية.

وأكد العميد عبد الصمد حسين، مساعد المدير العام لقطاع الدعم المؤسسي بالإنابة في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، أن هذه الحملة تعكس التزام الإدارة بتعزيز التواصل مع المتعاملين، وتحسين تجربتهم، من خلال تقديم خدمات مبتكرة وفعالة، مشيراً إلى أن رؤية هذه الحملة، تتمثل في تحفيز وتوجيه الجهود نحو جودة حياة الناس، وتحقيق سعادتهم بخدمات فائقة الجودة، مشدداً على مواصلة إقامة دبي مساعيها في تقديم أفضل الخدمات، وتوفير أعلى مستويات الراحة والرفاهية، والتواصل الدائم مع المتعاملين أينما كانوا، وتقديم المعلومات حول مختلف الخدمات التي تقدمها.

وتستعرض الحملة خدمات المنافذ الجوية التي تشمل كل من منصة جوازات الأطفال، وإذن دخول مقيمي ومرافقي دول مجلس التعاون الخليجي، وتمديد دخول مقيمي ومرافقي دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى البوابات الذكية، والممر الذكي، وتأشيرة عند الوصول، وتأشيرة 48 ساعة، وأيضاً تأشيرة 96 ساعة. وستتخلل الحملة سحوبات من خلال استبيان للراغبين بالمشاركة، حيث يمكنهم الفوز بجوائز متميزة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز