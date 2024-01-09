2.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: دبي - وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 2.1 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 477 مبايعة بقيمة 1.66 مليار درهم، منها 46 مبايعة للأراضي بقيمة 674.53 مليون درهم و431 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 983.33 مليون درهم.

مبايعات الأراضي

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 138.65 مليون درهم في منطقة الحبية السادسة، تلتها مبايعة بقيمة 47.36 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي. وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 16 مبايعة بقيمة 183.71 مليون درهم، تلتها منطقة نخلة جبل علي بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 187.19 مليونا.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل؛ جاءت مبايعة بقيمة 46 مليون درهم بمنطقة الثنية الرابعة كأهم مبايعات الشقق والفلل تلتها مبايعة بقيمة 24.3 مليون درهم في الثنية الخامسة. وتصدرت البرشاء جنوب الرابعة، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 55 مبايعة بقيمة 54.32 مليون درهم، تلتها منطقة الصفوح الثانية بتسجيلها 42 مبايعة بقيمة 169.11 مليونا.

الرهونات

وسجلت الرهونات 430.56 مليون درهم، منها 28 رهن أراض بـ275 مليون درهم و101 رهن فلل وشقق بقيمة 155.57 مليون درهم، أهمها بمنطقة برج خليفة بـ202.5 مليون درهم، ورهن بمنطقة وادي العمردي بقيمة 48.2 مليونا. وتم تسجيل 20 هبة بقيمة 60.74 مليون درهم، أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 14.41 مليون درهم، وأخرى في منطقة جبل علي الصناعية الأولى بقيمة 12 مليون درهم.

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