انطلاق «ستيل فاب 2024» بمشاركة 600 علامة تجارية عالمية

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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انطلقت صباح أمس في مركز إكسبو الشارقة، فعاليات النسخة الـ19 من معرض الفولاذ والصلب «ستيل فاب 2024»، الذي ينظمه المركز بدعم من «غرفة تجارة وصناعة الشارقة»، في أضخم حدث تجاري من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا يعرض فيه أكثر من 300 من كبار المصنعين والمنتجين والموردين العالميين أحدث ابتكارات شركاتهم ومصانعهم القادمة من 35 دولة ومن بينها الولايات المتحدة والصين والهند وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وهولندا، مع نخبة من أبرز الشركات المحلية والإقليمية، و600 علامة تجارية عالمية.

وافتتح فعاليات المعرض الذي يستمر حتى 11 يناير، عبدالله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، رئيس مجلس إدارة مركز إكسبو الشارقة، وسالم المهيري رئيس المجلس البلدي لمدينة الشارقة، وعدد من أعضاء مجلس إدارة غرفة الشارقة وإكسبو الشارقة، ومحمد العوضي مدير عام غرفة الشارقة، وسيف المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة.

وأكد عبدالله سلطان العويس دعم غرفة الشارقة ورعايتها المتواصلة لمعرض ستيل فاب 2024، يأتيان انطلاقاً من استراتيجيتها القائمة على تسخير الإمكانات كافة لدفع عجلة التنمية الصناعية ودعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار».

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وقال سيف المدفع: حرصنا في مركز إكسبو الشارقة في أثناء مرحلة الإعداد لهذا المعرض على اتّباع أفضل الممارسات العالمية في صناعة المعارض لكي يتميز بنجاحه المعهود في الحفاظ على مكانته في أوساط المصنعين والمنتجين والموردين كأكبر معرض على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا في مجال الحديد والصلب، ولذلك يحظى المعرض كل عام بإقبال كبير يبرز إدراك المهتمين بهذه الصناعة لدوره .

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