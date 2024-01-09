«إيكيجاي ستيل» تستثمر 30 مليون درهم في مصنع بـ «حرة الحمرية»

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة «إيكيجاي ستيل» عن اتخاذها المنطقة الحرة مركزاً لنشاطها، من خلال إنشاء مصنع على مساحة تبلغ 548 ألف قدم مربعة، وبطاقة إنتاجية تصل إلى 30,000 طن سنوياً، على أن يبدأ التصنيع في شهر مارس 2024.

وهذه الخطوة تعكس جهود هيئة المنطقة الحرة بالحمرية في إمارة الشارقة لتعزيز مكانتها المتنامية كوجهة إقليمية وعالمية مفضلة للاستثمارات النوعية، وشركات الفولاذ والصلب على وجه الخصوص.

جاء ذلك خلال مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة والمنطقة الحرة، حيث وقّع الاتفاقية كل من سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية، وراجيندران رئيس مجلس إدارة إيكيجاي ستيل، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.

ويأتي المصنع الجديد، كجزء من خطة طويلة الأمد تعتمدها شركة «إيكيجاي ستيل»، لاستهداف العملاء والموردين في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، وخصوصاً أن المصنع مزود بأحدث الحلول والتقنيات العالمية في قطاع صناعة الحديد والصلب والفولاذ، باستثمارات تقدر بنحو 30 مليون درهم في مرحلته الأولى.

وأكد سعود سالم المزروعي أن اختيار شركة «إيكيجاي ستيل» للمنطقة الحرة بالحمرية مركزاً لنشاطها، يمثل إضافة نوعية لسلسلة الاستثمارات الكبرى التي نجحت المنطقة في استقطابها، انطلاقاً من حرصها على العمل وفق الرؤى والتوجيهات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في بذل أقصى الجهود لدعم خطط التنويع الاقتصادي، وجذب الاستثمارات النوعية، وترسيخ مكانة الشارقة كوجهة استثمارية عالمية لإطلاق المشاريع الصناعية، وبوابة للتوريد الصناعي إلى أسواق المنطقة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز