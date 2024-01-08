2.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، اليوم، أكثر من 2.1 مليار درهم حيث شهدت الدائرة اليوم تسجيل 477 مبايعة بقيمة 1.66 مليار درهم، منها 46 مبايعة للأراضي بقيمة 674.53 مليون درهم و431 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 983.33 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 138.65 مليون درهم في منطقة الحبية السادسة، تلتها مبايعة بقيمة 47.36 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي، ثم مبايعة بقيمة 46.87 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 16 مبايعة بقيمة 183.71 مليون درهم، تلتها منطقة نخلة جبل علي بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 187.19 مليون درهم، وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 8.43 مليون درهم.

وفي ما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل؛ جاءت مبايعة بقيمة 46 مليون درهم بمنطقة الثنية الرابعة كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 24.3 مليون درهم في منطقة الثنية الخامسة، وأخيراً مبايعة بقيمة 21.5 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة، المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 55 مبايعة بقيمة 54.32 مليون درهم، تلتها منطقة الصفوح الثانية بتسجيلها 42 مبايعة بقيمة 169.11 مليون درهم، وثالثة في المركاض بتسجيلها 26 مبايعة بقيمة 42.68 مليون درهم.

وسجلت الرهونات، قيمة قدرها 430.56 مليون درهم، منها 28 رهونات أراضي بقيمة 275 مليون درهمـ و101 رهن فلل وشقق بقيمة 155.57 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 202.54 مليون درهم، وأخرى في منطقة وادي العمردي بقيمة 48.2 مليون درهم.

أما الهبات، فقد شهدت تسجيل 20 هبة بقيمة 60.74 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 14.41 مليون درهم، وأخرى في منطقة جبل علي الصناعية الأولى بقيمة 12 مليون درهم.

وام/مصطفى بدر الدين/حليمة الشامسي

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