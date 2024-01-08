6.6 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية في مستهل الأسبوع

المصدر: وام

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عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام تعاملات جلسة مستهل الأسبوع، وربح رأسمالها السوقي ما يربو على 6.6 مليار درهم.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.656 تريليون درهم في نهاية الأسبوع الماضي، وصولا إلى 3.662 تريليون درهم بختام تعاملات اليوم، موزعة بواقع 2.964 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و698.1 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.45 مليار درهم موزعة بواقع 1.15 مليار درهم في سوق أبوظبي و304.2 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 405.09 سهم عبر تنفيذ 21.7 ألف صفقة.

وتعزز أداء سوق أبوظبي بارتفاع أسهم "العالمية القابضة" بنسبة 0.05 في المائة إلى 410.2 درهم مع تصدره قائمة النشاط مستقطباً سيولة بنحو 214.6 مليون درهم، ثم "أبوظبي الأول" بسيولة بنحو 96.3 مليون درهم وأقفل مرتفعاً بنسبة 4.02 في المائة عند 14.48 درهم، تلاه "ألفا ظبي" جاذباً نحو 94.5 مليون درهم وأغلق عند 18.74 درهم رابحاً نحو 0.21 في المائة.

وفى سوق دبي، تصدر "إعمار العقارية" النشاط مستقطباً سيولة بنحو 70.4 مليون درهم بارتفاع بنسبة 2.34 في المائة إلى مستوي 7.87 درهم، ثم "الخليج للملاحة" بسيولة 44.7 مليون درهم وأقفل عند 7.25 درهم بارتفاع بنسبة 1.4 في المائة، ثم "الإمارات دبي الوطني" مستقطباً 29.9 مليون درهم.

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