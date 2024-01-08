«ديلويت» تقيّم «أسترا» الإماراتية بـ 775 مليون دولار

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة أسترا الإماراتية العالمية في مجال التحول الرقمي وبالتعاون مع شركة يونيكورن الإماراتية، عن وضع معايير جديدة في العالم الرقمي، ومع اقتراب تقييمها من مليار دولار، فإن شركة أسترا لا تساهم فقط في القطاع المالي، وإنما تعتبر أيضاً لاعباً رئيسياً في تعزيز الأمن والكفاءة العالميين من خلال حلولها المبتكرة.

بتوجيه من الشيخ محمد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم المستثمر الرئيسي ومساهم وعضو مجلس الإدارة في شركة ألفا إم بي إم للاستثمارات، أجرت شركة ديلويت، أكبر شركة للخدمات المهنية في العالم، تقييماً شاملاً ودقيقاً لشركة أسترا، مما أسفر عن تقدير حالي بقيمة 775 مليون دولار. ويعكس هذا التقييم الكبير عقود أسترا الدولية، وتقنياتها المحمية عالمياً ببراءات اختراع، وتوجيهات مستشاريها الرفيعي المستوى وفريقها القيادي ذي الخبرة. والواقع أن هذا التقييم الذي أجرته شركة ديلويت يؤكد على النجاح الحالي لشركة أسترا ومكانتها في السوق العالمية، ويتوقع أيضاً مستقبلاً واعداً، ومع اعتماد خطط استراتيجية، تستعد شركة أسترا لتجاوز حاجز تقييم المليار دولار في عام 2024، مما يشير إلى تصاعد تأثيرها ونموها في القطاع.

وأفادت شركة أسترا أن الشراكة الاستراتيجية مع شركة «ألفا إم بي إم» Alpha MBM، الشركة الاستثمارية الخاصة، تلعب دوراً أساسياً في تعزيز تأثير أسترا في دول مجلس التعاون الخليجي. كما أن الحضور الكبير لشركة «ألفا إم بي إم» Alpha MBM وخبرتها في مختلف القطاعات، بما في ذلك التعدين والطيران والتكنولوجيا والتعليم، يعززان قدرات أسترا المبتكرة. والواقع أن هذه الشراكة لا تعزز فقط براعة أسترا التكنولوجية فحسب، وإنما ترسّخ أيضاً مكانتها كشركة رائدة في النظام الرقمي.

وذكرت شركة أسترا في بيان صحفي أن التقنيات المتطورة التي تبتكرها، وتحديداً (KYC ) إعرف عميلك، وإعرف عملك (KYB)، ومكافحة غسيل الأموال (AML)، بالإضافة إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي البيومترية، تلبي الاحتياجات الحيوية في مختلف القطاعات، كما تسهّل هذه الحلول العمليات الآمنة والفعالة في الاستثمارات المالية، وكذلك في مجالات مراقبة الحدود والسلامة العامة. وتلعب تقنية أسترا دوراً حاسماً في تعزيز أمن المطارات من خلال تحديد الهوية البيومترية، وتبسيط العمليات الجمركية، ومكافحة احتيال الهوية. بالإضافة إلى ذلك، تساعد حلول أسترا الحكومات في المبادرات المصرفية الرقمية، مما يوفر أطراً آمنة للمعاملات وخدمات المواطنين.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز