«ماليسكي» تُغلق جولة تمويلية ما قبل السلسلة «أ» بقيمة 3 ملايين دولار

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت ماليسكي، المنصة الإماراتية المبتكرة في مجال إدارة مخاطر الشركات الزراعية الصغيرة والمتوسطة، عن نجاحها في إغلاق جولة تمويلية ما قبل السلسلة «أ» بقيمة 3 ملايين دولار.

وقادت هذه الجولة بشكل حصري شركة غلوبال فينتشرز، لتنضم إلى قائمة المستثمرين المرموقين في الشركة مثل روكستارت (أمستردام) وأنكوريت كابيتال (نيودلهي).

وستُخصص ماليسكي الأموال التي نجحت في جمعها لتطوير التقنيات المبتكرة التي تُعزز من قدرات منصتها الشاملة، مما يُمكّن المشترين الصغار والمتوسطين في القطاع الزراعي من إتمام عمليات الشراء بسرعة أكبر وأسعار أرخص وأمان أكثر من بائعين صغار ومتوسطين موزعين حول العالم، إضافة إلى تعزيز عملية الاستحواذ على العملاء، بالتركيز على زيادة قاعدة المشترين في الإمارات والمملكة العربية السعودية خصوصاً، وضم بائعين من أكثر من 50 دولة منشأ.

وتُسهم منصة ماليسكي في دعم ملايين الشركات الزراعية الصغيرة التي تنشط في السوق العالمية للتجارة الغذائية العابرة للحدود، البالغ حجمها 3 تريليونات دولار. وعلى الرغم من النمو المتواصل لهذه السوق بمعدل نمو سنوي مُركّب بلغ 6% خلال الخمس سنوات الماضية، فإن هذه الشركات غالباً ما تواجه تحديّات في إدارة مخاطر التجارة والحصول على التمويل المناسب.

خلال عام 2023، شهدت ماليكسي نمواً ملحوظاً مع بلوغ نسبة نموها الشهري التراكمي 60%، علاوة على إضافة مئات المستخدمين الجدد ومساعدة المشترين من الشركات الصغيرة والمتوسطة في تأمين ملايين الكيلوغرامات من المواد الغذائية، عبر تشكيلة تضم 70 منتجاً من 27 دولة منشأ. تركز الشركة بشكل أساسي على تعزيز مرونة سلاسل التوريد الغذائية وبالتالي تقوية دعائم الأمن الغذائي في الإمارات، ومن ثم توسيع نموذجها ليشمل دول مجلس التعاون الخليجي.

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