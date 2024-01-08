200 شركة بمعرض «اليابان كيوتو التجاري» في دبي

المصدر: دبي - البيان

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يستضيف مركز دبي التجاري خلال الفترة بين 22-24 يناير الجاري فعاليات النسخة الأولى من معرض «اليابان كيوتو التجاري»، الذي يتوقع أن يشهد 200 جهة عارضة، ويستقطب حضور أكثر من 20 ألف زائر.

وستغطي المؤسسات والشركات والعلامات التجارية اليابانية المشاركة بالحدث مجموعة متنوعة من القطاعات الصناعية بما في ذلك التكنولوجيا والسيارات والأغذية والمشروبات، وغيرها من القطاعات الأخرى.

منصة مثالية

وأكد المنظمون أن معرض «اليابان كيوتو التجاري» مرشّح لأن يصبح حدثاً سنوياً بارزاً في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط عموماً، حيث يوفر منصة مثالية للشركات اليابانية لاستعراض منتجاتها وخدماتها، كما يفتح في ذات الوقت آفاقاً جديدة للشركات القائمة في الإمارات لاستكشاف فرص استثمارية جديدة.

وينتظر أن تحقق النسخة الأولى من الحدث نجاحاً كبيراً في دبي، بما يعزز من المبادرات التجارية المثمرة. وتعد دبي نقطة انطلاق مثالية لمشاريعنا التجارية الدولية. فيما يعتبر معرض «اليابان كيوتو التجاري» بمثابة شهادة على الالتزام بتعزيز العلاقات التجارية، وتحفيز النمو الاقتصادي، ودفع عجلة الابتكار في دولة الإمارات بصفة خاصة ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام.

وأشار المنظمون إلى أن المعرض سيشكل ملتقى فريداً من نوعه للأنشطة التجارية والثقافية والإبداعية، ليحقق نقلة نوعية على مسار دعم جهود الصناعات اليابانية للوصول إلى العملاء في المنطقة العربية. وينصب تركيزنا على توفير منصة شاملة للشركات والأفراد للتعرّف إلى أحدث التطورات في المنتجات والخدمات والابتكارات اليابانية.

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