زيادة التركيز على استخدام البيانات السحابية في المؤسسات المتوسطة والكبيرة

المصدر: دبي - البيان

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يشهد السوق حالياً طفرة في انتشار أجهزة الأمن المادي وأجهزة الاستشعار الخاصة بإنترنت الأشياء الصناعية. كما أن المؤسسات في مختلف الصناعات تتبنى هذه التقنيات بشغف كبير. وستحقق المؤسسات التي تختار بنية مفتوحة ترتكز على واجهة برمجة تطبيقات، إلى جانب نهج موحد، أقصى استفادة من هذا التوجه بمرور الوقت.

وستشهد صناعة الأمن المادي في العام المقبل زيادة كبيرة في تبني السحابة المختلطة في المؤسسات المتوسطة والكبيرة. وقد أشارت أبحاث حديثة أجرتها شركة جينيتك، وشملت أكثر من 5500 متخصص في مجال الأمن المادي، إلى أن 44% من المؤسسات تدير بالفعل أكثر من ربع عمليات نشر الأمن المادي الخاصة بها في بيئة سحابية أو في سحابة مختلطة.

كما ذكرت 60% من المؤسسات المشمولة بالدراسة أنها تفضل السحابة المختلطة كاستراتيجية طويلة المدى.

ومع تزايد تبني السحابة، سيكون هناك اهتمام متزايد بأجهزة التوصيل والتشغيل الجديدة التي تدعم السحابة، لا سيما وأنها لا تعمل على تبسيط الوصول إلى الخدمات السحابية فحسب، بل تعزز أيضاً من قوة الحوسبة الطرفية.

كما سيزداد التركيز على استخدام البيانات السحابية وسترتفع التكاليف المرتبطة بها. وسيتجه المستخدمون بشكل متزايد نحو استخدام أجهزة مُدارة عبر السحابة لتخزين البيانات الثقيلة مثل الفيديو. وستسعى المؤسسات إلى الاستحواذ على الخبرات التي يقدمها شركاء التوزيع لاستكشاف حالات استخدام تتجاوز نطاق الأمان، بما يحقق أقصى استفادة من الاستثمارات في السحابة المختلطة.

وسيؤدي هذا بدوره إلى خلق فرصة مربحة لشركاء التوزيع، حيث سيركزون جهودهم على الخدمات ذات القيمة المضافة لمساعدة عملائهم على التغلب على التحديات الجديدة، وكل ذلك بالتزامن مع توليد أعمال متكررة مستدامة.

سيظل تحديث التحكم في الوصول أولوية قصوى خلال عام 2024، ولتخفيف التعقيدات المرتبطة بترقية الأنظمة، ستتحول العديد من المؤسسات إلى نموذج السحابة المختلطة، وستقوم بنشر حلول تحكم في الوصول تدعم السحابة. وسيوفر ذلك تحديثات مستمرة للابتكار والأمن السيبراني، الأمر الذي يعزز الأمن بداية من الأبواب وصولاً إلى الشبكات.

كما سيشهد العام المقبل طلباً أكبر على حلول التحكم في الوصول المفتوح. وتسعى الشركات بشكل متزايد لتوفير المرونة اللازمة لإضافة وربط أفضل التقنيات المتوفرة، ويتضمن ذلك كل شيء بدءاً من أنظمة إدارة المباني وحلول الحياة والسلامة وحتى بيانات اعتماد الهاتف المحمول.

وستصل العديد من المؤسسات أيضاً إلى نقطة الانهيار في إدارة أنظمة الفيديو والتحكم في الوصول المنفصلة. وفي إطار سعيهم لتحقيق المزيد من الكفاءة، سيتخذ قادة الأعمال خطوات جادة لتوحيد النظام، الأمر الذي سيؤدي إلى تبسيط مهام مراقبة النظام وصيانته، ما يقود إلى زيادة في الإنتاج وتوفير التكاليف عبر المؤسسة.

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