انطلاق معرض «الراسخون» العقاري في عجمان

المصدر: عجمان - وام

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أطلقت غرفة تجارة وصناعة عجمان، أمس، الدورة الحادية عشرة لمعرض الراسخون العقاري في عجمان، الذي يستمر لمدة يومين.

افتتح المعرض عبدالله المويجعي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، وعمر المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في إمارة عجمان، وعبد الله النعيمي وماهر العليلي أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، وعدد من المسؤولين.

وخلال جولة في المعرض، اطلع المويجعي والحضور على أبرز مشاريع الراسخون العقارية، وما تقدمه من فرصة استثنائية لعرض مشاريع عقارية تزيد قيمتها على 500 مليون درهم، قبل أن يقوم بتكريم الجهات المشاركة.

ويوفر المعرض منصة لخيارات الاستثمار العقاري، ويشهد مشاركة كبار اللاعبين في هذا القطاع، حيث يقدم خيارات التملك والاستثمار والشراء للمطورين والمستثمرين. كما يقدم خصومات للمتعاملين.

وقال خليفة سلطان بن حارب المهيري مدير عام شركة الراسخون للعقارات، إن الطفرة العقارية في الإمارات بشكل عام، وفي عجمان بشكل خاص، تعكس نجاح المنظومة الحكومية في تقديم أرقى الخدمات وأجودها، وسرعة الأداء، لا سيما في دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان.

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