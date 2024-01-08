238.3 ملياراً القيمة السوقية لأكبر 5 بنوك في سوق دبي

المصدر: دبي - محمد عباس

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بلغت رسملة أكبر 5 بنوك مدرجة في سوق دبي المالي من ناحية القيمة السوقية نحو 238.33 مليار درهم مع بداية العام الجاري، بينما من المتوقع تحقيق مزيد من الارتفاع بما يتماشى مع خطط السوق لمضاعفة قيمته السوقية خلال السنوات المقبلة.

ووفق رصد لـ«البيان»، فقد استحوذت 5 بنوك مدرجة على نحو 34.2 % أو ما يعادل 238.335 مليار درهم من إجمالي القيمة السوقية لسوق دبي المالي، البالغة 697.24 مليار درهم مع ختام تعاملات الأسبوع الماضي.

وتصدر بنك الإمارات دبي الوطني القيمة السوقية مع وصولها إلى أكثر من 110.8 مليارات درهم بما يعادل 15.9 % من رسملة سوق دبي، ثم «دبي الإسلامي» بقيمة سوقية 41.85 مليار درهم وبحصة 6 %، ثم «الإمارات الإسلامي» بنحو 40.2 مليار درهم تمثل 5.8 % من إجمالي رسملة السوق.

ووصلت القيمة السوقية لبنك المشرق لنحو 30.5 مليار درهم تعادل حصة بنحو 4.4 %، ثم بنك دبي التجاري بقيمة سوقية 14.9 مليار درهم بحصة 2.15 %.

وتعززت القيمة السوقية لسوق دبي المالي بنحو ملحوظ في العام الماضي مدعومة بشكل رئيسي بقوة ومتانة الاقتصاد الوطني، إلى جانب المكاسب القوية للأسهم المدرجة، وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، والإدراجات الجديدة التي شملت «الأنصاري للخدمات المالية» و«تاكسي دبي».

ونجح سوق دبي المالي في تحقيق أفضل أداء خلال عام 2023 على مستوى البورصات الخليجية، حيث صعد مؤشر السوق بنسبة 21.69 % خلال العام الماضي، ليقفز من مستوى 3336.07 نقطة في نهاية العام 2022 وصولاً إلى 4059.8 نقطة في آخر جلسات 2023، ليربح رأسماله السوقي ما يقارب 105.6 مليارات درهم.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 581.97 مليار درهم في نهاية تداولات 2022 إلى 687.5 مليار درهم بآخر جلسات 2023.

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