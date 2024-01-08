طرح 372 مشروعاً في «إيكرس» وزيادة المساحة %60

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ودائرة التسجيل العقاري بالشارقة خلال الإحاطة الإعلامية، عن تفاصيل النسخة الجديدة من معرض الشارقة العقاري «إيكرس 2024»، الذي تقام فعالياته تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة، خلال الفترة من 17 إلى 20 يناير الجاري، في مركز إكسبو الشارقة.

ويشهد المعرض طرح 372 مشروعاً عقارياً من داخل وخارج الدولة في المعرض هذا العام، من ضمنها مشاريع عقارية من الإمارات المختلفة بالدولة، وسلطنة عمان، والمملكة الأردنية الهاشمية، ومصر وتركيا وجورجيا، بالإضافة إلى عروض حصرية وخصومات ينفرد بها المعرض يقدمها كبار المطورين العقاريين وشركات الوساطة العقارية خلال فترة المعرض.

كشفت اللجنة المنظمة للمعرض عن زيادة مساحة المعرض بنسبة 60 % عن العام الماضي وذلك لاستيعاب زيادة الطلب من الشركات الراغبة بالمشاركة، نظراً للنجاح الذي حققه المعرض في عام 2023 من صفقات عقارية وارتفاع قيمة المبيعات والحجوزات وزيادة عدد الزوار، ومن المتوقع أن يشهد المعرض في دورته الجديدة إقبالاً كبيراً من الزوار قياساً على ما شهده المعرض من إقبال واسع خلال دوراته الأخيرة.

برنامج متنوع

كما أضافت اللجنة المنظمة إن المعرض يحرص كل دورة على تقديم برنامج متنوع من الفعاليات يضم الدورات التدريبية وورش العمل والجلسات الحوارية المتخصصة باللغتين العربية والإنجليزية والتي يقدمها نخبة من كبار الخبراء والمتخصصين في الشأن العقاري للحديث عن واقع السوق العقاري وآفاقه المستقبلية إضافة إلى السحب على الجوائز القيمة.

وقال عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة خلال كلمته في الإحاطة الإعلامية «إن تنظيم المعرض هذا العام يأتي في وقت تشهد فيه الإمارة إطلاق مشاريع تجارية وصناعية وسكنية متنوعة في الشارقة، والتي تعكس استمرار ونمو القطاع العقاري بالإمارة الباسمة في المحافظة على زخمه ونشاطه المعهود، وقدرته على استقطاب الاستثمارات ورؤوس الأموال التي ساعدت بدورها في زيادة الطلب على العقارات السكنية بالشارقة، وهو ما تم دعمه وتعزيزه بالقرار الذي صدر في نوفمبر 2022، بالسماح للمستثمرين من كل الجنسيات بالتملك المطلق للوحدات في المشاريع العقارية التي تعتمدها لجنة اعتماد مشاريع التطوير العقاري في الإمارة، لتلبية الاحتياجات المتزايدة على الوحدات العقارية في الإمارة بسبب الزيادة السكانية التي تشهدها الشارقة.

وفي هذا السياق أشار الشامسي إلى أهمية قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بتخفيض رسوم البيع والشراء على المعاملات العقارية التي ستنفذ في المعرض.

نمو ملحوظ

وقت يشهد فيه القطاع العقاري في الشارقة تطوراً ونمواً ملحوظين بفضل الدعم المتواصل لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي والجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة الشارقة في دعم القطاع العقاري الذي يشكل أحد ركائز استراتيجية التنوع الاقتصادي في الإمارة، حيث تتميز الشارقة بنهضة عمرانية واسعة عززت مكانتها وجهة عالمية رائدة للاستثمار في القطاع العقاري.

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