استطلاع: قنوات التجارة الإلكترونية تعزز إيرادات الشركات الصغيرة

المصدر: دبي - البيان

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أظهرت نتائج استبيان لشركة «جو دادي» للشركات الصغيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن نحو نصف الشركات، التي تستخدم قنوات التجارة الإلكترونية تحقق ما يصل إلى 20 % من إيراداتها السنوية عبر تلك القنوات، فيما تصل الإيرادات إلى 60 % لدى 15 % من هذه الشركات، ما يسلط الضوء على المجموعة المتنوعة من الفرص، التي يوفرها المشهد الرقمي المتطور في دولة الإمارات لرواد الأعمال العاملين في قطاع التجارة الإلكترونية.

وشدد الاستبيان على أهمية إعطاء الأولوية لراحة العملاء، ويمكن لتوفير مجموعة متنوعة من طرق الدفع والشحن، ومعلومات الشحن الشفافة، والسياسات الواضحة. وفي الإمارات تتوفر العديد من خيارات الدفع، مثل البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم والمحافظ الإلكترونية.

تعد الحماية الأمنية أمراً بالغ الأهمية في التعاملات الإلكترونية، وتوفر شهادة البروتوكول SSL، التي تمنح للمواقع الإلكترونية العديد من المزايا المهمة.

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