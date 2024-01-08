84 قضية وساطة تجارية استقبلتها غرفة عجمان في 2023

المصدر: عجمان - البيان

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كشفت عائشة النعيمي، مدير إدارة الشؤون القانونية في غرفة تجارة وصناعة عجمان، أن إجمالي قضايا الوساطة التجارية في الغرفة خلال العام 2023 وصل إلى 84 قضية وساطة، تم الانتهاء من 93% من القضايا، مع استمرار الفصل في 6 قضايا من إجمالي عدد القضايا، موضحة أن خدمة الوساطة التجارية من الخدمات القانونية الرئيسية التي توفرها الغرفة لأصحاب الأعمال بشكل عام بهدف تقديم خدمة قانونية مستدامة لحل النزاعات التجارية بطريقة ودية بأيدي نخبة من الخبراء والمستشارين القانونيين.

وأفادت أن غرفة عجمان حريصة على تنفيذ خطة سنوية لنشر الوعي القانوني بين أصحاب الأعمال وأفراد المجتمع بشكل عام، بحيث نظمت الغرفة خلال العام 2023 أكثر من 8 ندوات قانونية متخصصة ضمن سلسلة الندوات القانونية، وركزت الندوات القانونية على التوعية بضريبة الشركات والتعريف بالقوانين المنظمة لعلاقات العمل والعلامات التجارية والأطر المنظمة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي، وذلك بالتعاون مع شركاء غرفة عجمان من الجهات الحكومية والخاصة.

20 خبيراً

وأشارت عائشة النعيمي إلى أن مركز عجمان للتوفيق والتحكيم التجاري التابع لغرفة عجمان يضم أكثر من 20 خبيراً ومحكماً، ويقدم المركز مجموعة من الخدمات الرئيسية، منها «طلب خدمة تحكيم، طلب خدمة توفيق، طلب تسجيل خبير، طلب تسجيل مُحكم»، ويسعى المركز إلى توفير آليات مرنة ومحايدة لحل وتسوية النزاعات بسهولة ويسر وبأقل التكاليف، إلى جانب توسيع دائرة شراكاته مع الهيئات والمؤسسات المحلية والدولية لإعداد نخبة من المحكمين في مجال التحكيم الدولي ونشر ثقافة التحكيم بين القانونين ورجال الأعمال من خلال الندوات والدورات والبرامج التدريبية المتخصصة.

تطوير

وأكدت مدير إدارة الشؤون القانونية أن غرفة عجمان تسعى بشكل دائم إلى تطوير خدماتها القانونية وتوفير بيئة عمل مشجعة لنمو واستدامة الأعمال، وتوفير خدمات استباقية مبتكرة تدعم حماية المصالح التجارية والصناعية وتمكين القطاعات المختلفة من مواكبة الأطر القانونية ومتابعة المتغيرات المتسارعة في بيئة الأعمال.

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