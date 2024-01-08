«غرف الإمارات» و«جيترو اليابانية» تناقشان خطط مجلس الأعمال المشترك

المصدر: دبي - وام

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ناقش الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات حميد محمد بن سالم، خطة عمل وشروط الانضمام لمجلس الأعمال الإماراتي الياباني الذي تم تأسيسه في يوليو 2023، خلال لقائه مدير عام منظمة التجارة الخارجية اليابانية (جيترو) بدبي والشرق الأوسط والوفد المرافق له، بحضور أحمد جامع القيزي الأمين العام المساعد لاتحاد الغرف. بحث الطرفان مجالات التعاون في القطاعات التجارية والتكنولوجية والصحية والتعليم والاستثمار بين القطاعين العام والخاص.

وأوضح بن سالم، أن رسالة اتحاد غرف الإمارات وقطاع الأعمال، تهدف إلى بذل الجهود لتحقيق تطلعات وأهداف مجلس الأعمال المشترك في تفعيل التبادل التجاري والتعاون الاستثماري بين البلدين، مفيداً أن العلاقات الإماراتية اليابانية شهدت في الفترة الماضية تطوراً مهماً في المجالات التجارية المختلفة كان من أهمها إنشاء مجلس الأعمال الإماراتي الياباني المشترك الذي سيسهم بشكل كبير في تنمية وتطوير العلاقات التجارية الثنائية من خلال العضوية التي ستكون مفتوحة لكل القطاعات العاملة بالبلدين، بما يعزز الاستثمارات والتجارة وتوجههما نحو بناء علاقة استراتيجية تركز على تعميق قنوات الحوار والتعاون المشترك وتكثيف الاستثمارات المشتركة لنقل التقنية واستثمار الاختراعات والاكتشافات اليابانية.

ودعا القطاع الخاص الياباني إلى استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في دولة الإمارات لا سيما تلك التي تتركز في مشاريع السياحة والفضاء والصحة والنفط والغاز والتعدين وتوليد الطاقة والمشاريع الصناعية.

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