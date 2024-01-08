600 علامة تجارية في «ستيل فاب» بإكسبو الشارقة اليوم

المصدر: الشارقة - البيان

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تنطلق اليوم في مركز إكسبو الشارقة فعاليات معرض الفولاذ والصلب «ستيل فاب 2024» الذي ينظمه المركز بدعم من «غرفة تجارة وصناعة الشارقة»، في حدث يعد الأكبر من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمشاركة أكثر من 275 عارضاً من 35 دولة تلتقي في نسخته الـ19 لتعرض أحدث ما توصلت إليه في مجال الصناعات المعدنية.

ويستقطب المعرض الذي يستمر حتى 11 يناير الجاري أكثر من 600 علامة تجارية محلية وعالمية، مقدماً للمصنّعين والمنتجين والمورّدين العالميين في قطاع الحديد والصلب تقنيات وحلولاً صناعية مبتكرة تعرضها كبرى الشركات الرائدة في هذه الصناعة من بريطانيا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة والصين وهولندا والهند وشركات أخرى محلية وإقليمية.

وتشارك هيئة المنطقة الحرة بالحمرية في الشارقة في فعاليات النسخة الـ19 من معرض الفولاذ والصلب «ستيل فاب 2024» الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 8 حتى 11 يناير الجاري لتستعرض أمام المشاركين والزوار فرص ومزايا الاستثمار في المنطقة الحرة والتسهيلات والخدمات المقدمة للمستثمرين الذين يتطلعون إلى تأسيس أعمالهم فيها كمركز إقليمي في قطاع صناعة الحديد والصلب ووجهة رائدة للصناعات الثقيلة التخصصية.

وتهدف الهيئة خلال مشاركتها في المعرض إلى تسليط الضوء على أهم مزايا تأسيس الأعمال في منطقة الأعمال التصنيعية التابعة لها والتي تضم أكثر من 180 شركة تعمل في مجال اللحام والتعدين فضلاً عن خدماتها التي تعد مصدر جذب للمستثمرين من داخل الدولة وخارجها إلى جانب ما تقدمه المنطقة الحرة من مزايا تنافسية عديدة أبرزها سهولة الوصول إلى ميناء الحمرية وتوفير مرافق وحلول الخدمات اللوجستية المتكاملة والتخزين ومناولة البضائع والإعفاءات من الرسوم الجمركية على الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير والتملّك الكامل للشركات وحرية إعادة 100 % من رأس المال والأرباح وسهولة الوصول إلى أحدث المرافق التنافسية والعمالة الماهرة.

وقال سعود سالم المزروعي مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية: تأتي مشاركة الهيئة في معرض «ستيل فاب 2024» بهدف الاطلاع على رؤى المصنعين العالميين وآخر المستجدات في سوق صناعة الحديد واحتياجات المصنعين والمستثمرين في هذا القطاع إلى جانب الترويج لمزايا الاستثمار في المنطقة والخيارات الواسعة لديها والحلول التي تمكن المستثمرين والشركات في مجال صناعة الحديد والصلب من دخول أسواق جديدة وتنمية أعمالهم ولا سيما في ظل البنية التحتية والبيئة الاستثمارية التي تتميز بها حرة الحمرية بشكل خاص وإمارة الشارقة بشكل عام.

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