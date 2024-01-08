القطاع الخاص ركيزة لتحقيق طموحات شباب الإمارات

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبوالفتوح

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أكد عدد من رواد ورائدات الأعمال في إمارة رأس الخيمة، أهمية تفكير الشباب بالاتجاه إلى تحقيق طموحاتهم عبر الاستثمار في القطاع الخاص وصنع مشاريعهم الخاصة والإصرار على إنجاحها، مؤكدين أهمية «حاضنات الأعمال» لمساعدتهم في تعزيز مشاريعهم، في ظل عمل الكثير منهم من خلال المنزل والاعتماد في تسويق منتجاتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي والعائلة والأصدقاء.

وأكدت الشقيقتان عائشة وفاخرة محمد الطنيجي، أصحاب مشروع «حلويات لندنية بنكهة إماراتية»، الذي بدأ في عام 2016، أهمية السعي لتحقيق الأحلام، ومن المهم اختيار المجال الذي يرى المواطن والمواطنة فيه نفسه ويكون لديه الشغف تجاهه، فالعمل في القطاع الخاص هو السبيل للنجاح في أي مجال من مجالات ريادة الأعمال من خلال تحويل الأفكار لحقائق ومن أهم المهارات هي مهارات التسويق، والمبيعات بالإضافة لمهارات العلاقات العامة والتواصل المجتمعي وتطوير الذات.

وقالت عائشة الطنيجي خريجة كليات التقنية العليا برأس الخيمة، قسم هندسة الشبكات الإلكترونية، وفاخرة محمد الطنيجي، الطالبة بتخصص التمريض في كلية فاطمة للعلوم الصحية بعجمان: بدأنا مشروعنا من خلال «طاولة» لبيع الحلويات والأكلات الشعبية، وتغطية الأعراس والفعاليات، ما أكسبنا مهارة احترافية وخبرة في مجال التصوير والتسويق، ما دفعنا لاستخراج رخصتي «رخصة الغد» و«التاجر الافتراضي» من دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة عام 2017، بهدف توفير الغطاء القانوني لصناعة الحلويات والأكلات الشعبية من المنزل، بالإضافة للمشروع الثاني «الاستوديو المتنقل».

تطوير المهارات

وأكد محمد علي الطنيجي مالك مشروع الميدان لتنظيم المعارض والفعاليات، أهمية تطوير المهارات الشخصية قبل التوجه لافتتاح المشروع الخاص. وقال إن بدايتي كانت مع مؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب في رأس الخيمة، والحصول على دورات لإدارة المشاريع ودراسات الجدوى، بعدها افتتحت مشروعي «الميدان» لتنظيم المعارض والفعاليات والذي نجح خلال فترة قصيرة في تنظيم الفعاليات والمعارض على مدار العام منذ 2014، وصولاً إلى تنظيم الحفلات الغنائية في ليلة رأس السنة.

وأكد خالد فيصل الطنيجي، طالب بكليات التقنية العليا، صاحب مشروع «برايفت فود» للوجبات السريعة، أن البداية كانت مع صناعة الايسكريم من داخل المنزل، وتقديمها في عبوات ذات أحجام نصف كيلو وواحد كيلوغرام، والتي لاقت إقبالاً كبيراً من الزبائن والأقارب، وبعدها بدأت في تجهيز وبيع الحلويات والانتقال إلى تجهيز ساندويتشات البرجر بعد الحصول على رخصة الغد من الدائرة الاقتصادية في رأس الخيمة عام 2022، والمشاركة في المعارض والفعاليات التي تقام في الإمارة، وأسعى خلال الفترة المقبلة لتقديم منتجاتي الغذائية من خلال العربة المتنقلة.

وأكد أحمد المنصوري «الجوكر للمشروبات الساخنة والباردة»، أهمية اختيار الزبون المستهدف قبل الدخول إلى سوق عالم الأعمال، ونوعية المنتج المراد تقديمه، حيث حرصت على افتتاح مشروعي الخاص لتقديم القهوة العربية والتي بدأت بعدد قليل من الأصدقاء والأقارب، واليوم أبيع أكثر من 60 كيلوغراماً من حبوب القهوة على الرغم من افتتاح المشروع منذ شهور قريبة، والمشاركة لأول مرة في معرض «لمسات وطنية» برأس الخيمة، مما ساهم في زيادة الكميات المباعة، حيث بدأت خوض تجربة المشروع الخاص بالتعاقد مع محمصة لشراء وطحن القهوة، وبعدها انتقلت إلى تاجر مورد وذلك بعد التعرف على أصناف الحبوب وقياساتها وأجودها بحسب بلد المنشأ.

وأشار إلى أن الارتقاء بتجربة المشروع ساهم في التفكير خارج الصندوق وابتكار أفكار جديدة غير منتشرة بالسوق، بالإضافة للتعلم والتطوير المستمر وتحسين الأداء لضمان نجاح المشروع، ورسالتي للشباب أن يضعوا أهدافاً طموحة لأنفسهم وعدم انتظار أن يأتيهم أحد بالوظائف أو الفرص إلى أبوابهم.

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