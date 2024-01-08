170 وكيلاً في مؤتمر شبكات الشحن المتخصصة بدبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت كيلي بنيان المالك والمدير الإداري لمجموعة من شبكات الشحن، التي يقع مقرها الرئيسي في لندن، عقد اجتماع شبكة الشحن العالمية WFN، وشبكات الشحن المتخصصة SFN، وشبكة الشحن الدولية IFN، خلال أبريل المقبل بدبي، بينما أشارت جيس بيكر مدير عمليات المجموعة إلى أن دبي تعد موقعاً شهيراً، حيث أعلن 170 مندوب ووكيل شحن عالمي تسجيلهم في الفعالية المزمع عقدها العام الجاري.

وأكدت بيكر أن وكلاء الشحن مستمرون في التسجيل، وأعدادهم تنمو يوماً بعد يوم، معربة عن تطلعها للترحيب بجميع الحاضرين. في حين أوضحت بنيان أنها تساعد شركات الشحن الصغيرة والمتوسطة على النمو، وترسيخ مكانتها عالمياً كشركة متعددة الجنسيات، مضيفة: «هدفنا هو منح وكلاء الشحن الصغار الفرصة للتوسع عالمياً».

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