12 % حصة المناطق الحرة في دبي من تراخيص الشركات

المصدر: (أبوظبي-سامح الليثي)

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عززت دبي جاذبيتها للاستثمارات وأنشطة الأعمال، واستقطبت 15 منطقة حرة واستثمارية عاملة في الإمارة، 12 % من التراخيص التجارية في الإمارات بنهاية 2023، بإجمالي 95.3 ألف ترخيص.

وشكلت مناطق دبي الاستثمارية، وفق بيانات حديثة للسجل الاقتصادي، حصة تتجاوز 55 % من تراخيص الشركات العاملة بالمناطق الحرة في الدولة، والبالغ عددها 172.3 ألف ترخيص.

وتتنوع المناطق الاستثمارية والحرة العاملة بالإمارة، لتأتي في صدراتها «دبي للسيلكون» و«مركز دبي للسلع» و«منطقة ميدان» ومركز «دبي المالي العالمي» و«مركز دبي التجاري العالمي» وسلطة «دبي للتطوير» ومنطقة «دبي الجنوب» والمنطقة الحرة في جبل علي، إلى جانب كل من المنطقة الحرة في مطار دبي ومدينة «دبي الطبية» ومدينة «دبي الإنسانية» و«كومير سيتي» ومدينة «دبي للأقمشة» و«دوكامز» ومجمع الذهب والألماس.

واستقطبت 4 مناطق استثمارية في الشارقة نحو 33 ألف شركة، وعبر مناطق متنوعة، تشمل منطقة الحمرية الحرة ومطار الشارقة، وكلاً من مدينتي الشارقة للإعلام والنشر، فيما بلغت التراخيص التجارية للشركات في رأس الخيمة حوالي 32.6 ترخيصاً.

وضمت أبوظبي نحو 8850 ترخيصاً تجارياً عبر 5 مناطق استثمارية، تضم كلاً من سوق أبوظبي العالمي ومنطقة كيزاد ومصدر والمنطقة الحرة بمطار أبوظبي ومدينة أبوظبي الإعلامية. واحتضنت عجمان 2177 ترخيصاً بالمنطقة الاستثمارية، بينما ضمت كل من الفجيرة وأم القيوين أكثر من 350 ترخيصاً.

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