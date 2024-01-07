الإمارات ضمن أفضل 5 دول معفاة من الضرائب

المصدر: (دبي - مصطفى درويش)

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رسخت الإمارات مكانتها وجهة عالمية جاذبة للاستثمارات والعمل، واحتلت الدولة المرتبة الرابعة ضمن قائمة أفضل الدول المعفاة من الضرائب خلال 2024، وفقاً لشركة التأمين الأمريكية ويليام راسل.

وقال موقع «كيرلي تيلز» المتخصص في صناعة المحتوى السياحي، إنه ليس مفاجئاً انجذاب الناس إلى دبي وأبوظبي، حيث تتميز الإمارات بتجارب مذهلة، ودخل معفى من الضرائب، لا سيما مع حصولها العام الماضي على لقب واحدة من أفضل الأماكن للعيش والعمل للوافدين الجدد.

وحصلت الإمارات على المركز الرابع ضمن قائمة الوجهات المعفاة من الضرائب؛ بتكلفة شهرية يبلغ متوسطها حوالي 3.590 درهماً ومتوسط صافي راتب شهري يبلغ نحو 13.015 درهماً.

وتفوقت الإمارات على وجهات شهيرة مثل بروناي، وجزر المالديف وقطر وجزر الباهاما، وموناكو، وجزر كايمان.

وأكد «كيرلي تيلز» أنه ليس من المفاجئ أن يتأثر الناس من العالم بالجاذبية المغناطيسية لدبي التي تفتخر بمبانيها التي تحطم الأرقام القياسية وتجاربها الفريدة والدخل المعفى من الضرائب والمجتمع المزدهر من المغتربين.

وفي السابق، تم تصنيف دبي واحدة من أفضل الأماكن للعيش والعمل للوافدين كما حصلت أيضاً على مكانة بين أفضل الوجهات التي تقدم أسلوب حياة مميز لا مثيل له.

واعتمد تقرير «كيرلي تيلز» على عوامل عدة في مقدمتها تكاليف الطيران والإيجار، وفواتير الخدمات .

وجاءت الدول الخمس الأولى في الترتيب كالتالي: عمان، والكويت، والبحرين، والإمارات، وبروناي. وترحب الإمارات بالوافدين حيث تمنحهم المعيشة في الدولة تجربة فريدة من الحداثة والتقاليد، بفضل اقتصادها المزدهر، ومشهدها الثقافي المتنوع، ومزاياها الضريبية.

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