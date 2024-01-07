«ترزيهان» تأسر قلوب مشاهير العالم بتشكيلاتها الخلّابة

المصدر: دبي - البيان

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طرحت مجوهرات «ترزيهان» التركية أحدث تصاميمها الفنية وتشكيلاتها الخلّابة حصرياً في مجوهرات الفردان وبلومينغديلز في الإمارات.

حيث باتت مجوهرات ترزيهان الخيار المفضّل لدى كثير من نجوم الصف الأوّل، لا سيمّا جينيفر لوبيز، التي اختارت التزيّن بخاتم Fireworks من مجموعة Marq، خلال مقابلتها مع مجلة فوغ المكسيك. من جهتها، قررت ماريا كاري أن تضفي لمسة فخامة على إطلالتها في الفيديو الترويجي لجولتها التي طال انتظارها بمناسبة عيد الميلاد.

ويتحلّى المشاهير من حول العالم بمجوهرات ترزيهان، وبالأخصّ قطعها المميزة المطلية بألوان المينا، والقطع عالية الجودة المرصّعة بأحجارٍ برّاقة، وتألّقت مقدّمة البرامج اللبنانية الشهيرة، ريا أبي راشد، على السجادة الحمراء في مهرجان البندقية السينمائي، بأقراط فريدة من نوعها من مجموعة Marq، في إشادة بمهارة علامة ترزيهان.

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