«مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2024» يفتح باب الترشح لجوائز «سفي»

المصدر: الشارقة - البيان

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أعلن «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال 2024»، عن فتح باب الترشح لجوائز SEFFY، التي تكرم مؤسسي الشركات الناشئة والموجهين المبتكرين وتحتفي بإنجازاتهم التي أسهمت في تعزيز منظومة ريادة الأعمال في دولة الإمارات، من خلال الموقع الرسمي للمهرجان حتى 18 يناير 2024.

وتشكل جوائز SEFFY جزءاً من المهرجان، الذي ينظمه مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، وتهدف إلى تكريم الجهود والمساهمات الاستثنائية لتطوير وتنويع منظومة ريادة الأعمال في مختلف القطاعات والمجالات، ضمن أربع فئات مستقلة، ترصد كل منها جانباً من الإنجازات الريادية.

وتكرم «جائزة رائد الأعمال التكنولوجي»، المؤسسين الذين أعادوا تصور المستقبل من خلال منتجاتهم أو خدماتهم أو استراتيجياتهم المبتكرة في قطاع الأعمال؛ في حين تحتفي «جائزة التأثير الاجتماعي» بالمؤسسين الملتزمين بإحداث تأثير إيجابي مستدام من خلال ممارسات الأعمال المسؤولة، تأكيداً على أهمية التأثير والاستدامة في الرحلة الريادية.

وتسلط «جائزة المؤسس الواعد» الضوء على المؤسسين الصاعدين الشباب الذين يحفزون قطاع الشركات الناشئة بأفكار جديدة وإنجازات تتسم بالجدارة؛ فيما تحتفي «جائزة الموجه المتميز» بالموجهين الذين لعبوا دوراً رئيساً في إرشاد الشركات الناشئة إلى النجاح وقدموا لها الدعم والمعارف.

وقالت نجلاء المدفع، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع): «في إطار مساعينا لتحقيق التميز في مجال ريادة الأعمال، تحرص جوائز SEFFY على تكريم الإنجازات الاستثنائية للشركات الناشئة في دولة الإمارات والمنطقة».

وتشرف مجموعة مختارة من الخبراء على تقييم دقيق وشامل للمترشحين، مع الإعلان عن القائمة القصيرة أواخر يناير 2024، وسيتم الإعلان عن الفائزين في جوائز SEFFY خلال فعاليات «مهرجان الشارقة لريادة الأعمال» يومي 3 و4 فبراير.

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